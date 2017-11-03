ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 и 4 ноября учреждения культуры организуют мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и приглашают жителей региона посетить музеи и библиотеки.



«Томская область ежегодно становится участником всероссийских акций «Ночь в музее» и «Ночь искусств». Для томичей это хороший способ провести выходные, а для учреждений культуры — повод предложить посетителям что-то новое и интересное», — отметил начальник областного департамента по культуре и туризму Павел Волк.



Сегодня, 3 ноября, в художественном музее с 17 до 23 часов посетители смогут побывать на выставках, экскурсиях, концертах и мастер-классах по единому входному билету. Будут работать постоянные экспозиции — залы западноевропейского искусства и зал иконописи, выставки «Томск. Искусство великих потрясений: к 100-летию русской революции 1917 года», экспозиция работ участников III всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол», а также 2-я региональная открытая выставка художественной фотографии.



В рояльном зале музея с 19 до 20 часов на рояле сыграет Александр Петров, а с 21 до 22 часов пройдет концерт фортепьянной музыки, подготовленный музыкально-хоровой школой-студией «Мелодия». На творческих мастер-классах в течение вечера гости смогут самостоятельно изготовить сувениры, в том числе выполнить аппликации в стиле Анри Матисса.



3 ноября в 19 часов в рамках «Ночи искусств» областная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает гостей на литературно-музыкальный вечер «В сердоликовой бухте», приуроченный к юбилею Марины Цветаевой. Мероприятие пройдет в формате литературного салона начала XX века: прозвучат стихи, романсы, состоится выставка самодельных альбомов конца XIX – начала XX века «Сам себе поэт». Экспонаты собраны из частных коллекций. Вечер завершит чаепитие с яблочным пирогом, испеченным по рецепту Марины Цветаевой.



В ночь с 3 на 4 ноября в 00 часов в областной филармонии Классический Русский балет Москвы и Томский Академический симфонический оркестр представят легендарный балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро» (хореография М. Петипа в редакции Х. Усманова). Перед спектаклем в фойе учреждения развернется перфоманс с участием музыкантов.



В краеведческом музее акция, объединяющая все виды искусств, пройдет 4 ноября с 17 до 21 часа. В рамках интерактивной программы в музее состоятся кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, специальные экскурсии и выступления артистов. Акция в музее пройдет под лозунгом «Искусство Революции – массам». Музейное пространство стилизуют в революционную среду: лестницу будут охранять вооруженные красноармейцы и матрос, фойе оформят революционными лозунгами, приемная зона превратится в «штаб». Торжественное открытие пройдет в виде митинга, где будут выступать поэты, музыканты с революционными песнями и художники.



4 ноября с 17 до 21 часа томичи также по единому билету смогут посетить все выставки и мероприятия акции и в областном Доме искусств. Совместно с байк-клубом «Дальний Свет» там будет подготовлена экспозиция «Навстречу ветру», пройдет выставка эксклюзивных ручных работ «Русский стиль», а также выставки творчества томских художников «Открытые горизонты» и «Tet-a-tet».



В гостиной «Шишкоff» состоится показ фильма «Враги», снятого томичами по мотивам произведения А.П. Чехова, и встреча с путешественниками, на которой расскажут о местах, остающихся в стороне от привычных туристических маршрутов. Фотограф расскажет, как сделать хорошие снимки во время путешествия. Программа завершится концертом с участием музыкальной кавер-группы.