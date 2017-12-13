Беспрецедентное количество мировых премьер ожидает гостей пятого Транссибирского арт-фестиваля
13.12.2017, 07:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин представил программу юбилейного, пятого выпуска Фестиваля на пресс-конференции, состоявшейся в Новосибирской филармонии.
Одним из главных отличий будущего форума Вадим Репин обозначил беспрецедентное количество мировых премьер, каждая из которых была создана по инициативе Транссибирского арт-фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова. Традиционная программа «Дети – детям» в этот раз включит в себя премьерное сочинение швейцарского композитора Даниэля Шнидера (Daniel Schnyder). На финальном концерте Фестиваля прозвучит новое произведение Софии Губайдулиной.
Среди участников Фестиваля дирижёры Кент Нагано, открывавший самый первый форум, Лио Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен, Жан-Клод Казадезюс, впервые участвующий в Транссибирском арт-фестивале; в оркестровых и камерных программах выступят Клара-Джуми Кан (скрипка), Гидон Кремер (скрипка), Лея Чжу (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Пабло Феррандес (виолончель), Максим Рысанов (альт), Юкио Йокояма (фортепиано), Константин Лифшиц (фортепиано), Андрей Коробейников (фортепиано). С последним Вадим Репин представит сольную камерную программу.
– Мой последний сольный концерт в Новосибирске был более 30 лет назад, по-моему, в 1986 году, перед конкурсом Королевы Елизаветы, - сказал Вадим Репин. - И я как-то даже забыл про это, а напомнила мне об этом мама! У неё в этом году юбилей: ей исполняется 70 лет, и я решил сделать ей такой подарок.
В рамках Фестиваля состоится показ документального фильма о Мстиславе Ростроповиче, снятого французским режиссёром-документалистом Бруно Монсенжоном к десятой годовщине со дня смерти великого музыканта. Также в дни Фестиваля состоится выставка художницы Марии Кононовой.
На сцене Новосибирского оперного театра (НОВАТ) Транссибирский арт-фестиваль представит спецпроект: балетный спектакль ГАБТа России «Дама с камелиями» в постановке Джона Ноймайера.
Новосибирские концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля пройдут в период с 9 марта по 2 апреля 2018 года, полная программа, включающая в себя концерты в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре продлится до 13 мая 2018 года.
Справка
Транссибирский арт-фестиваль впервые прошёл в 2014 году и зарекомендовал себя как один из самых масштабных и представительных музыкальных форумов современной России. Задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, Фестиваль имеет внятную концепцию, базирующуюся на основных принципах просветительских идей: доступность, взаимодействие, новаторство, обучение.
С самого первого концерта Фестиваль обеспечил сибирским коллективам редкую возможность совместного творчества с музыкантами «высшей пробы», а тысячам россиян, живущим восточнее Урала – шанс приобщиться к искусству корифеев мирового уровня. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия Фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов. Транссибирский арт-фестиваль – уникальное, грандиозное по творческому и географическому охвату и, вместе с тем, высочайшее по уровню культурное явление нашей страны.
Одним из главных отличий будущего форума Вадим Репин обозначил беспрецедентное количество мировых премьер, каждая из которых была создана по инициативе Транссибирского арт-фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова. Традиционная программа «Дети – детям» в этот раз включит в себя премьерное сочинение швейцарского композитора Даниэля Шнидера (Daniel Schnyder). На финальном концерте Фестиваля прозвучит новое произведение Софии Губайдулиной.
Среди участников Фестиваля дирижёры Кент Нагано, открывавший самый первый форум, Лио Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен, Жан-Клод Казадезюс, впервые участвующий в Транссибирском арт-фестивале; в оркестровых и камерных программах выступят Клара-Джуми Кан (скрипка), Гидон Кремер (скрипка), Лея Чжу (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Пабло Феррандес (виолончель), Максим Рысанов (альт), Юкио Йокояма (фортепиано), Константин Лифшиц (фортепиано), Андрей Коробейников (фортепиано). С последним Вадим Репин представит сольную камерную программу.
– Мой последний сольный концерт в Новосибирске был более 30 лет назад, по-моему, в 1986 году, перед конкурсом Королевы Елизаветы, - сказал Вадим Репин. - И я как-то даже забыл про это, а напомнила мне об этом мама! У неё в этом году юбилей: ей исполняется 70 лет, и я решил сделать ей такой подарок.
В рамках Фестиваля состоится показ документального фильма о Мстиславе Ростроповиче, снятого французским режиссёром-документалистом Бруно Монсенжоном к десятой годовщине со дня смерти великого музыканта. Также в дни Фестиваля состоится выставка художницы Марии Кононовой.
На сцене Новосибирского оперного театра (НОВАТ) Транссибирский арт-фестиваль представит спецпроект: балетный спектакль ГАБТа России «Дама с камелиями» в постановке Джона Ноймайера.
Новосибирские концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля пройдут в период с 9 марта по 2 апреля 2018 года, полная программа, включающая в себя концерты в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре продлится до 13 мая 2018 года.
Справка
Транссибирский арт-фестиваль впервые прошёл в 2014 году и зарекомендовал себя как один из самых масштабных и представительных музыкальных форумов современной России. Задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, Фестиваль имеет внятную концепцию, базирующуюся на основных принципах просветительских идей: доступность, взаимодействие, новаторство, обучение.
С самого первого концерта Фестиваль обеспечил сибирским коллективам редкую возможность совместного творчества с музыкантами «высшей пробы», а тысячам россиян, живущим восточнее Урала – шанс приобщиться к искусству корифеев мирового уровня. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия Фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов. Транссибирский арт-фестиваль – уникальное, грандиозное по творческому и географическому охвату и, вместе с тем, высочайшее по уровню культурное явление нашей страны.
Источник: Ореанда