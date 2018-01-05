"Библиотека юного путешественника" стала востребованна среди пассажиров поездов дальнего следования
05.01.2018, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исполнился месяц со дня тестового запуска проекта "Библиотека юного путешественника" в поезде 35/36 Санкт-Петербург – Адлер "Северная Пальмира". За это время детские книги из библиотеки прочли порядка 250 пассажиров с детьми. Популярностью пользовались как классические бумажные книги, так и электронные версии детских произведений, загруженные на портал "Попутчик" в формате аудиокниг и видеофайлов.
Так, бумажные версии изданий прочли 70 маленьких пассажиров с родителями, электронные – свыше 170, при этом каждую бумажную книгу пассажиры брали не менее трёх раз. Всего за месяц курсирования с 4 декабря в составе с библиотекой проехали свыше 4 тысяч человек, из которых почти четверть – дети от 5 до 10 лет.
В библиотеку вошли книги, рассчитанные на различную возрастную аудиторию, поэтому родители и дети без труда смогли найти наиболее интересное и подходящее произведение. В поездках маленькие читатели познакомились с произведениями признанных и всеми любимыми авторов: Б. Заходера, В. Волкова, братьев Гримм, К. Чапека, К. Булычёва, Э. Успенского, В. Бианки, Дж. Р.Р. Толкиена, Дж. К. Роулинг, а также лучшими сказками из народного фольклора.
Анализ отзывов пассажиров показал, что расширение "Библиотеки юного путешественника" востребовано среди пассажиров. В настоящее время специалистами АО "ФПК" прорабатывается возможность распространения проекта в других поездах, которые чаще всего выбирают пассажиры для поездок с детьми. Открыть новые "Библиотеки юного путешественника" ещё на ряде направлений планируется до конца января 2018 года.
Напомним, что поезд № 35/36 Санкт-Петербург – Адлер "Северная Пальмира" 4 декабря 2017 года стал пилотной площадкой совместного проекта Федеральной пассажирской компании (национального железнодорожного перевозчика в дальнем следовании), Российской государственной детской библиотеки и Торгового дома книги "Москва". Основной целью проекта стало обеспечить подрастающему поколению интересный досуг во время путешествий по железной дороге и удовлетворить их потребность в интеллектуальном и духовном развитии.
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Так, бумажные версии изданий прочли 70 маленьких пассажиров с родителями, электронные – свыше 170, при этом каждую бумажную книгу пассажиры брали не менее трёх раз. Всего за месяц курсирования с 4 декабря в составе с библиотекой проехали свыше 4 тысяч человек, из которых почти четверть – дети от 5 до 10 лет.
В библиотеку вошли книги, рассчитанные на различную возрастную аудиторию, поэтому родители и дети без труда смогли найти наиболее интересное и подходящее произведение. В поездках маленькие читатели познакомились с произведениями признанных и всеми любимыми авторов: Б. Заходера, В. Волкова, братьев Гримм, К. Чапека, К. Булычёва, Э. Успенского, В. Бианки, Дж. Р.Р. Толкиена, Дж. К. Роулинг, а также лучшими сказками из народного фольклора.
Анализ отзывов пассажиров показал, что расширение "Библиотеки юного путешественника" востребовано среди пассажиров. В настоящее время специалистами АО "ФПК" прорабатывается возможность распространения проекта в других поездах, которые чаще всего выбирают пассажиры для поездок с детьми. Открыть новые "Библиотеки юного путешественника" ещё на ряде направлений планируется до конца января 2018 года.
Напомним, что поезд № 35/36 Санкт-Петербург – Адлер "Северная Пальмира" 4 декабря 2017 года стал пилотной площадкой совместного проекта Федеральной пассажирской компании (национального железнодорожного перевозчика в дальнем следовании), Российской государственной детской библиотеки и Торгового дома книги "Москва". Основной целью проекта стало обеспечить подрастающему поколению интересный досуг во время путешествий по железной дороге и удовлетворить их потребность в интеллектуальном и духовном развитии.
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Источник: РЖД