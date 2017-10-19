ОРЕАНДА-НОВОСТИ 31 марта 2018 года во Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской города Челябинска состоится Битва детских хоров в рамках VI-го Международного музыкального фестиваля «Весенний beat».



Конкурсная программа предполагает исполнение популярных песен из отечественных и зарубежных кинофильмов и мультфильмов в музыкальной стилистике 60-70-80-х годов: эстрада, рок, рок-н-ролл, поп-рок, ритм-н-блюз, блюз, блюз-рок, буги-вуги, джаз и другие, в том числе произведения группы The Beatles.



Организаторы приглашают к участию хоровые студии, кружки и самодеятельные ансамбли Челябинска и Челябинской области, где возраст участников от 5 до 18 лет.



Победители будут выбраны в четырёх номинациях по следующим критериям: художественная выразительность, соответствие стилистике жанра, техника исполнения, сценическая культура.