Блинное шоу организуют для жителей Люберец во время масленичных гуляний
18.02.2018, 10:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Жители Люберец увидят блинное шоу во время масленичных гуляний, которые пройдут в Центральном парке Люберец 18 февраля.
«В Центральном парке культуры и отдыха Люберец 18 февраля в 12:00 начнутся народные гуляния «Широкая Масленица». Для жителей приготовили множество мероприятий. В том числе блинное шоу», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он добавил, что на Большой парковой площади стартует традиционная русская забава «Ледяной столб». Силачи Люберец смогут принять участие в этой забаве и выиграть приз, который нужно достать на самом верху столба.
«Масленичные гуляния ждут жителей не только в Центральном парке. Одновременно праздник начнется в Наташинском и в Малаховском парках, в Октябрьском – на стадионе «Балятино», в Томилине – на улице Гоголя, в Краскове – в сквере Победы», – пояснил Ружицкий.
По его словам, жителей ждет праздничная программа. Они смогут купить поделки ручной работы, сфотографироваться в специальной фотозоне, принять участие в традиционных играх, забавах и мастер-классах, посмотреть блинное шоу и выступление творческих коллективов на «Масленичном разгуляе», покататься на лошадях.
В 16:00 жители попрощаются с Масленицей и сожгут чучело, заключил Ружицкий.
«В Центральном парке культуры и отдыха Люберец 18 февраля в 12:00 начнутся народные гуляния «Широкая Масленица». Для жителей приготовили множество мероприятий. В том числе блинное шоу», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он добавил, что на Большой парковой площади стартует традиционная русская забава «Ледяной столб». Силачи Люберец смогут принять участие в этой забаве и выиграть приз, который нужно достать на самом верху столба.
«Масленичные гуляния ждут жителей не только в Центральном парке. Одновременно праздник начнется в Наташинском и в Малаховском парках, в Октябрьском – на стадионе «Балятино», в Томилине – на улице Гоголя, в Краскове – в сквере Победы», – пояснил Ружицкий.
По его словам, жителей ждет праздничная программа. Они смогут купить поделки ручной работы, сфотографироваться в специальной фотозоне, принять участие в традиционных играх, забавах и мастер-классах, посмотреть блинное шоу и выступление творческих коллективов на «Масленичном разгуляе», покататься на лошадях.
В 16:00 жители попрощаются с Масленицей и сожгут чучело, заключил Ружицкий.
Источник: http://mosreg.ru