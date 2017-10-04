ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Расстаться с вышедшими из строя бытовыми приборами и компьютерной техникой, не навредив при этом окружающей среде, москвичам помогут роботы-бронеботы Пончик и Weber. Они превратят принесённую горожанами старую электронику в металлолом, пригодный для повторной переработки.

Экологическая акция пройдёт 5 октября в рамках фестиваля «Золотая осень» с 11:00 до 12:00 на Новом Арбате у дома номер 21.

«Выбрасывать сломанные электронные приборы в мусорный контейнер нельзя. Это наносит непоправимый вред окружающей среде. Поэтому мы предлагаем москвичам отдать их на растерзание роботам-бронеботам», — рассказали в оргкомитете фестиваля «Золотая осень». Сдать в утилизацию сломанные принтеры, сканеры, микроволновки и другую технику могут все желающие. На глазах у горожан «Пончик» и Weber превратят их в небольшие куски металла.

Конструкции этих 100-килограммовых машин выдерживают нагрузку до трёх тонн. Красный робот Weber напоминает газонокосилку на колесах, а Пончик выполнен в виде круглой ярко-розовой коробки. В механизм роботов встроены цепи-нунчаки, работающие по принципу спиннера. Они позволяют машинам не только измельчать, но подбрасывать предметы весом в 40–50 килограммов на высоту более трёх метров. Роботов называют бронеботами из-за их прочности.

«“Битва” роботов с техникой пройдёт на специальной огороженной площадке размером шесть на шесть метров. Чтобы не повредить тротуарное покрытие, его временно закроют прочным настилом. Утилизация электроники обещает превратиться в захватывающее шоу», — добавили в оргкомитете фестиваля «Золотая осень». Горожанам также предложат попробовать себя в роли пилота бронебота. Под руководством инструкторов можно будет самому разгромить свою старую микроволновку или принтер.

Все мероприятия, которые проходят на Новом Арбате в дни фестиваля «Золотая осень», посвящены Году экологии в России. Здесь проводят специальные выставки и читают лекции на тему экологичного образа жизни. Московские дизайнеры учат горожан создавать стильные аксессуары из вторичного сырья. Также на Новом Арбате открыт пункт раздельного приема отходов. Только за первую неделю работы фестиваля москвичи сдали 120 литров мусора на переработку.