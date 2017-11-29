ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более ста праздничных мероприятий подготовит Департамент культуры Москвы в столичных парках на Рождество, 7 января. Городские территории украсят декорациями на сюжеты народных сказок, там проведут концерты, спектакли и мастер-классы. Специальная праздничная программа запланирована в 21 парке. Мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день.

«Как и в новогоднюю ночь, темой рождественских гуляний станет театр. Гостей московских парков ждут средневековый кукольный театр в Перовском парке, рождественские мюзиклы в “Сокольниках”, катания по Таганскому парку на санях в собачьей упряжке и многое другое», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Основная праздничная программа в Парке Горького пройдёт на катке. В течение дня каждый посетитель сможет присоединиться к квесту «Рождественские колядки». Его участникам предстоит решать головоломки и исполнять старорусские песни, а взамен они получат угощения и подарки от сказочных персонажей. Для гостей праздника пройдёт ледовое световое представление с танцами по мотивам сказки «Рождественский сон».

В Таганском парке горожане увидят постановку сказки-легенды о жизни северных народов. По парку будут ездить сани, запряженные собаками и настоящим северным оленем. Все желающие смогут на них покататься и пообщаться с хаски.

Целая серия спектаклей пройдёт и в Перовском парке. Праздничный день там начнётся с кукольной постановки «Ромео и Джульетта», декорации к которой выполнят в духе средневекового кочующего театра.

В парке Победы на Поклонной горе подготовят историческую рождественскую программу — все желающие смогут узнать, как отмечали христианский праздник в начале XX века. Гости окажутся на балу в доме Штальбаума из «Щелкунчика» Эрнста Теодора Амадея Гофмана в окружении сказочных персонажей. Кроме того, для посетителей подготовят серию мастер-классов, во время которых можно будет обучиться танцам, сценическому мастерству и основам вокала.

Праздничную новогоднюю программу также готовят в 22 парках. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе и других.

Городской фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице с 22 декабря по 14 января. Главными площадками праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер.