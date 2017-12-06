Более 120 парков культуры и отдыха будут функционировать в Подмосковье к 2021 году
06.12.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ К 2021 году в Подмосковье будут функционировать свыше 120 парков культуры и отдыха, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
Как уточняется в релизе, в Культурном центре «Елизавета Мамонтова» в г. Хотькове проходит расширенное заседание коллегии Министерства культуры Московской области.
«Количество парков культуры и отдыха в регионе в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличилось в 3,6 раза, сейчас их 90, из которых восемь созданы в этом году. Посещаемость выросла в шесть раз – с 1 до 6 млн человек. Планируется, что к 2021 году в Подмосковье будут функционировать 126 парков, а их посещаемость увеличится до 15 млн человек», – сказала на коллегии министр культуры Московской области Оксана Косарева, ее слова приводятся в материале.
Как уточняется в релизе, в Культурном центре «Елизавета Мамонтова» в г. Хотькове проходит расширенное заседание коллегии Министерства культуры Московской области.
«Количество парков культуры и отдыха в регионе в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличилось в 3,6 раза, сейчас их 90, из которых восемь созданы в этом году. Посещаемость выросла в шесть раз – с 1 до 6 млн человек. Планируется, что к 2021 году в Подмосковье будут функционировать 126 парков, а их посещаемость увеличится до 15 млн человек», – сказала на коллегии министр культуры Московской области Оксана Косарева, ее слова приводятся в материале.
Источник: http://mosreg.ru