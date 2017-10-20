ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) скачали более 20 тысяч книг в «Мобильной библиотеке». В апреле на станциях МЦК разместили 30 виртуальных полок — плакаты с фотографиями обложек книг и QR-кодами. Пассажиры могут просканировать коды и бесплатно загрузить книги на свой гаджет.

«Проект “Мобильная библиотека”, позволяющий скоротать время в пути за чтением, оказался очень востребованным у горожан. Наиболее популярными стали книги “Звёздная пыль” Нила Геймана, “Под куполом” Стивена Кинга и “После огня” Олли Вингет», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.

В десятку самых скачиваемых книг вошли также сборник произведений разных авторов «12 историй о настоящей любви», «Вокзал потерянных снов» Чайны Мьевиля, «Дневник мага» Пауло Коэльо, «Засуха» Джейн Харпер, «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона, «Карточный домик» Майкла Доббса и «Выбор» Николаса Спаркса.

Помимо этого, пассажиры могут скачать современные бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой. На полках представлены и произведения классиков — Михаила Булгакова, Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, Фридриха Ницше. Пассажиры также могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке. Всего на виртуальной полке можно найти 200 произведений.