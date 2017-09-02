Более 2 тыс. человек приняли участие в карнавальном шествии в День города в Одинцове
02.09.2017, 23:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Карнавальное шествие состоялось в День города в Одинцове в субботу, в нём приняли участие более 2 тысяч горожан, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.
В субботу город Одинцово отмечал свой 60-й день рождения. Празднование юбилея началось в 12:00, когда по главным улицам города прошло семейное карнавальное шествие.
«В красочной процессии приняли участие более 2 тыс. жителей Одинцово и других населенных пунктов муниципалитета. В этом году участники шествия могли изготовить костюмы прямо на месте – для этого на стартовой площадке возле Георгиевского храма были развернуты творческие мастерские», – говорится в сообщении.
По словам главы города Александра Гусева, в этом году в шествии впервые приняли участие байкеры клуба «Ночные волки» и велосипедисты. Процессия прошла с песнями и музыкой по улицам Маршала Неделина, Маршала Жукова и финишировала на центральной площади. Здесь всем участникам карнавального шествия были вручены памятные подарки, а авторам самых ярких и оригинальных костюмов – призы.
В День города в центре в Одинцове работали десятки интерактивных площадок: спортивные, музыкальные, творческие и семейные. Традиционно празднование Дня города сопровождается масштабным концертом, который завершится выступлением звезд эстрады и праздничным салютом. Он запланирован на 22:00.
В субботу город Одинцово отмечал свой 60-й день рождения. Празднование юбилея началось в 12:00, когда по главным улицам города прошло семейное карнавальное шествие.
«В красочной процессии приняли участие более 2 тыс. жителей Одинцово и других населенных пунктов муниципалитета. В этом году участники шествия могли изготовить костюмы прямо на месте – для этого на стартовой площадке возле Георгиевского храма были развернуты творческие мастерские», – говорится в сообщении.
По словам главы города Александра Гусева, в этом году в шествии впервые приняли участие байкеры клуба «Ночные волки» и велосипедисты. Процессия прошла с песнями и музыкой по улицам Маршала Неделина, Маршала Жукова и финишировала на центральной площади. Здесь всем участникам карнавального шествия были вручены памятные подарки, а авторам самых ярких и оригинальных костюмов – призы.
В День города в центре в Одинцове работали десятки интерактивных площадок: спортивные, музыкальные, творческие и семейные. Традиционно празднование Дня города сопровождается масштабным концертом, который завершится выступлением звезд эстрады и праздничным салютом. Он запланирован на 22:00.
Источник: http://mosreg.ru