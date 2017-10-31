ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетителей более 30 муниципальных музеев Подмосковья ждут концерты и выставки, экскурсии по постоянным экспозициям, различные мастер-классы, театральные постановки и интерактивные занятия в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.



«В пятой всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября, помимо всех государственных музеев Московской области, примут участие и более 30 муниципальных», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.



В частности, историко-краеведческий музей городского округа Балашиха предложит концертную программу коллектива «Волшебная флейта», экологический квест для школьников, выставку «Мир на ладошке».



Гостей музея истории города Бронницы ждут увлекательные мастер-классы, где их научат рисовать солью и делать необыкновенные цветы из бумаги, а также захватывающий квест, во время которого за выполнение заданий игроки получат «экологические» призы.



Кроме того, в залах историко-художественного музея городского округа Луховицы развернется выставка заслуженного художника России Виктора Петрова «Русская провинция», пройдет мастер-класс по росписи гипсовой фигурки герба города и концерт.



В Верейском историко-краеведческом музее откроется выставка «Верея. Хронограф 1917–1991 годы», пройдет демонстрация народного творчества жителей города – бисероплетение, декупаж, текстильные куклы, а местные барды исполнят свои песни.



В Ликино-Дулевском краеведческом музее расскажут о технологии производства знаменитого дулевского фарфора, а в Павлово-Посадском выставочном зале «Дом Широкова» посоветуют, как можно своими руками создать домашний театр теней и представят спектакль-сказку «Колобок».



Посетителей Рузского районного краеведческого музея познакомят с подробностями биографии знаменитых композиторов, чьи имена связаны с историей Рузского края, а также воспоминаниями известного журналиста и телеведущего Владимира Молчанова о Доме творчества композиторов. На вечере будет звучать много хорошей музыки.



В Подмосковье в настоящее время действуют 78 музеев, среди них художественные, историко-краеведческие, мемориальные, музеи-заповедники. В регионе располагаются четыре федеральных музея, 12 областных, подведомственных министерству культуры Московской области, 62 муниципальных музея.



«В 2017 году в музеях реализовано 52 выставочных проекта. До конца года планируется реализовать 62 проекта. Планируется, что количество посещений музеев, расположенных в Московской области, составит 5,7 миллиона человек. Посещаемость только государственных подмосковных музеев составляет более 1,5 миллионов человек в год», – подчеркивается в сообщении.