ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 16 по 25 октября 2017 года в Центральном Манеже пройдёт всероссийская выставка народных художественных промыслов «Живой источник». Организатор мероприятия – Ассоциация «Народные художественные промыслы России». Проект осуществляется при поддержке Минпромторга России, Минкульта России, Правительства Москвы.



В открытии выставки примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова.



Проект посвящен 115-летию первой Всероссийской кустарно-промышленной выставки, прошедшей в 1902 году в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.



Обширная экспозиция, разделенная на 19 тематических групп, включает в себя ковры, ткани, вышивки, декоративные изделия, изготовленные руками почти четырех тысяч участников из 56 областей.



Помимо этого на выставке будут представлены более 500 фондовых экспонатов различных лет. Современную продукцию покажут мастера и художники более 140 предприятий промыслов из 48 регионов России. Посетители увидят кружево Рязани, Вологды, Ельца, каслинское художественное литье, русские лаковые миниатюры, хохломскую роспись, скопинскую керамику, кадомский вениз, клинки московских мастеров-оружейников.