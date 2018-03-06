ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К Международному женскому дню столичный Департамент культуры подготовил свыше 50 бесплатных мероприятий. С 6 по 9 марта в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях горожан ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. Вход везде будет свободным, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.

«К празднику весны, 8 Марта, мы приурочили целую серию необычных тематических событий. В ближайшие дни москвичи смогут не только посетить развлекательные мероприятия, но поучиться чему-то новому, послушать лекции в 25 библиотеках и культурных центрах, 18 школах искусств и трех музеях», — рассказал глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Например, 6 марта на северо-западе Москвы в библиотеке № 235, расположенной по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 16, пройдет интерактивная лекция «Прекрасных женщин имена!». Она запланирована на 12:00. Во время встречи гости узнают об истории праздника 8 Марта и изучат биографии самых выдающихся женщин, внесших вклад в развитие науки и искусства. Речь пойдет об Аде Лавлейс, Марии Склодовской-Кюри, Майе Плисецкой, Джейн Остин и других. В завершение лекции слушатели также узнают, как со временем менялся образ женщины в художественной литературе.

А в детском отделе библиотеки № 3 имени Н.А. Добролюбова, расположенной по адресу: Новый Арбат, дом 30, корпус 9, 7 марта можно попасть на выставку-инсталляцию «Говорящие фрески: женский день». В этот день фрески с портретами русских писателей, украшающие стены здания с 1950 года, трансформируются — на их месте появятся изображения женщин-литераторов. Так вместо Александра Пушкина посетители увидят лицо Анны Ахматовой, а там, где висел портрет Федора Достоевского, — изображение Марины Цветаевой. Кроме того, 7 марта сотрудники библиотеки протестируют всех желающих, выяснив, насколько хорошо они разбираются в литературе, написанной женщинами. Начало импровизированного экзамена в 18:00.

К весеннему празднику в музее-заповеднике «Царицыно» 8 марта с 13:00 до 14:30 пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Цветов весны причудливые краски». В экспозиции представят коллекцию, в которую входит свыше одной тысячи растений (тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиппеаструмы). Все они были выращены в оранжереях музея-заповедника. Посетители смогут не только насладиться запахом растений, но и узнать интересные исторические факты о некоторых цветах. Например, почему в XIV веке развязалась «шафранная война».

В Московском литературном музее-центре К.Г. Паустовского, расположенном по адресу: улица Кузьминская, дом 8, праздник отметят 9 марта. В этот день на территории музея с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00 пройдут мастер-классы для детей по созданию сувениров из засушенных растений. А в 14:00 для взрослых стартует экскурсия по территории музея «Великая сила любви». После знакомства с основной экспозицией гости прослушают лекцию о роли женского образа в творчестве Паустовского.

Кроме того, в сети кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры с 7 по 11 марта бесплатно покажут более 20 советских кинолент о женщинах и о любви. Показы приурочены к Международному женскому дню. Увидеть отечественные фильмы о прекрасной половине человечества можно будет в восьми кинотеатрах — «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Полете», «Молодежном», «Салюте», «Сатурне» и «Спутнике».

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, подготовили и в 16 городских парках. В этот день всех гостей ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках «Фили» и «Зарядье» представительницам прекрасного пола будут дарить цветы.