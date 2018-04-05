ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Больше 100 ярмарок выходного дня заработает в столице 20 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин. «В целом должен сказать, что ярмарки выходного дня зарекомендовали себя и стали уже неотъемлемой традицией Москвы», — добавил он.

Город старается сделать так, чтобы жители могли покупать фермерскую продукцию без посредников. В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода. Мэр Москвы добавил: «Стараемся улучшить качественно конструкции рынков, чтобы они были более комфортными и привлекательными».