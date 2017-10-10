Братья Шандор и Адам Яворкай выступят на сцене петербургской филармонии 1 ноября
10.10.2017, 16:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября в Малом зале петербургской филармонии на фествиале «Серебряная дира» выступит молодой венгерский дуэт – братьев Шандора и Адама Яворкай (скрипка и виолончель). В своей программе они исполнят переложения для этого состава сочинений европейских композиторов.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
1 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ
Шандор и Адам ЯВОРКАЙ (Венгрия)
В программе:
Гайдн, Кодаи, Венявский, Паганини. Эрнст, Барток, Гендель
Шандор Яворкай играть на скрипке начал в 3-летнем возрасте под руководством отца, и уже с пяти лет стал выступать в публичных концертах. Учился в Академии Ф. Листа в Будапеште, а затем в Венском Университете музыки и исполнительских искусств под руководством Майкла Фришеншлагера. В период учёбы был удостоен стипендии Венского центра Герберта фон Караяна. В 1990-х годах был последовательно отмечен первыми премиями на пяти международных конкурсах – трёх венгерских (имени Эмиля Вайды, имени Яноша Конце и имени Карла Флеша), испанском (имени Пабло Сарасате) и греческом (конкурсе камерной музыки в Салониках). В 2003 году вместе со своим братом Адамом Яворкаем занял первое место на конкурсе Золтана Кодаи в Австрии, а в 2009-м вместе с братом был назван Банком Австрии «Музыкантом года». В качестве солиста концертировал с такими известными оркестрами, как: Берлинский, Венский, Будапештский и Дрезденский филармонические, Баденская Симфониетта, Оркестр Нижней Австрии, японский оркестр SuperB, Симфонический оркестр Словацкого радио, Северный венгерский симфонический оркестр, а также Иокогамская симфониетта и Филармонический оркестр Осаки. С сольными концертами Шандор побывал, практически, во всех странах Европы, в Израиле. Регулярно делает записи на венгерском, австрийском и польском радио. В настоящее время работает над докторской диссертацией в Вене. Играет на скрипке Пьетро Гварнери, созданной в 1696 году в Мантуе.
Адам Яворкай (виолончель) учился в Консерватории имени Ганса Рихтера в своём родном городе Дьере и Консерватории Бела Бартока в Будапеште. Посещал уроки Анжелики Май и Рейнхарда Лацко в Университете музыки и исполнительских искусств в Вене. Лауреат многих музыкальных конкурсов. В начале 1990-х три года подряд выигрывал венгерский Конкурс струнных инструментов имени Эмиля Вайды, а также трижды получал первый приз Национального венгерского конкурса виолончелистов. В 1998 году был удостоен приза Богуслава Мартину на Международной летней академии Прага – Вена - Будапешт. В 2000-м получил почётный приз «Виолончелист года», присуждаемый Ассоциацией словенских композиторов. 2002-й год принёс ему австрийский Приз Бартока, 2003-й – также австрийский Приз Кодаи за дуэт со своим братом Шандором. 2008-й – первый приз на итальянском Международном конкурсе Premio Citta di Padova в номинации «камерная музыка», а также первый приз итальянского конкурса «Солист и оркестр». В 2009 году Адам Яворский вместе со своим братом Шандором был назван Банком Австрии «Музыкантом года». Являлся стипендиатом трёх фондов – будапештского Фонда Энни Фишер, венского Центра Герберта фон Караяна и фонда Ниппон в Токио. В качестве солиста регулярно выступает с оркестром Будапештской филармонии, Северным венгерским филармоническим оркестром, Молодёжным симфоническим оркестром Генуи, Баденской симфониеттой, Солистами Софии, Веронским симфоническим оркестром и многими другими коллективами. Выступал с такими дирижёрами, как Марис Янсонс и Марчелло Виотти. Сделал много записей для международных радио- и телевизионных станций. С сольными концертами посетил Чехию, Оман, Колумбию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Данию, Францию, Турцию, Японию, Норвегию, Египет, Германию, Испанию, Китай, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Грецию и Россию. В 2014 году за борьбу против дискриминации и установление международного взаимопонимания удостоился звания почётного члена Фонда Рауля Валленберга и Баруха Тененбаума. В настоящее время работает над докторской диссертацией в Вене.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
1 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ
Шандор и Адам ЯВОРКАЙ (Венгрия)
В программе:
Гайдн, Кодаи, Венявский, Паганини. Эрнст, Барток, Гендель
Шандор Яворкай играть на скрипке начал в 3-летнем возрасте под руководством отца, и уже с пяти лет стал выступать в публичных концертах. Учился в Академии Ф. Листа в Будапеште, а затем в Венском Университете музыки и исполнительских искусств под руководством Майкла Фришеншлагера. В период учёбы был удостоен стипендии Венского центра Герберта фон Караяна. В 1990-х годах был последовательно отмечен первыми премиями на пяти международных конкурсах – трёх венгерских (имени Эмиля Вайды, имени Яноша Конце и имени Карла Флеша), испанском (имени Пабло Сарасате) и греческом (конкурсе камерной музыки в Салониках). В 2003 году вместе со своим братом Адамом Яворкаем занял первое место на конкурсе Золтана Кодаи в Австрии, а в 2009-м вместе с братом был назван Банком Австрии «Музыкантом года». В качестве солиста концертировал с такими известными оркестрами, как: Берлинский, Венский, Будапештский и Дрезденский филармонические, Баденская Симфониетта, Оркестр Нижней Австрии, японский оркестр SuperB, Симфонический оркестр Словацкого радио, Северный венгерский симфонический оркестр, а также Иокогамская симфониетта и Филармонический оркестр Осаки. С сольными концертами Шандор побывал, практически, во всех странах Европы, в Израиле. Регулярно делает записи на венгерском, австрийском и польском радио. В настоящее время работает над докторской диссертацией в Вене. Играет на скрипке Пьетро Гварнери, созданной в 1696 году в Мантуе.
Адам Яворкай (виолончель) учился в Консерватории имени Ганса Рихтера в своём родном городе Дьере и Консерватории Бела Бартока в Будапеште. Посещал уроки Анжелики Май и Рейнхарда Лацко в Университете музыки и исполнительских искусств в Вене. Лауреат многих музыкальных конкурсов. В начале 1990-х три года подряд выигрывал венгерский Конкурс струнных инструментов имени Эмиля Вайды, а также трижды получал первый приз Национального венгерского конкурса виолончелистов. В 1998 году был удостоен приза Богуслава Мартину на Международной летней академии Прага – Вена - Будапешт. В 2000-м получил почётный приз «Виолончелист года», присуждаемый Ассоциацией словенских композиторов. 2002-й год принёс ему австрийский Приз Бартока, 2003-й – также австрийский Приз Кодаи за дуэт со своим братом Шандором. 2008-й – первый приз на итальянском Международном конкурсе Premio Citta di Padova в номинации «камерная музыка», а также первый приз итальянского конкурса «Солист и оркестр». В 2009 году Адам Яворский вместе со своим братом Шандором был назван Банком Австрии «Музыкантом года». Являлся стипендиатом трёх фондов – будапештского Фонда Энни Фишер, венского Центра Герберта фон Караяна и фонда Ниппон в Токио. В качестве солиста регулярно выступает с оркестром Будапештской филармонии, Северным венгерским филармоническим оркестром, Молодёжным симфоническим оркестром Генуи, Баденской симфониеттой, Солистами Софии, Веронским симфоническим оркестром и многими другими коллективами. Выступал с такими дирижёрами, как Марис Янсонс и Марчелло Виотти. Сделал много записей для международных радио- и телевизионных станций. С сольными концертами посетил Чехию, Оман, Колумбию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Данию, Францию, Турцию, Японию, Норвегию, Египет, Германию, Испанию, Китай, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Грецию и Россию. В 2014 году за борьбу против дискриминации и установление международного взаимопонимания удостоился звания почётного члена Фонда Рауля Валленберга и Баруха Тененбаума. В настоящее время работает над докторской диссертацией в Вене.
Источник: Серебряная лира