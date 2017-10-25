ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Британская группа Incоgnito впервые выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 29 ноября 2017 года. В концерте прозвучат композиции из альбомов бэнда в стиле acid/funk - jazz.

Британский проект Incоgnito вот уже четыре десятилетия пользуется популярностью во всём мире. Это одна из первых и, несомненно, одна из самых ярких команд, играющих acid/funk-jazz.
Группу создал в конце 1970-х гитарист, певец, продюсер Жан-Поль «Блуи» Моник. Её состав неоднократно менялся, полный список выступавших «под знаком» Incognito, насчитывает сотни имен музыкантов - выходцев из 32 стран. Но при этом главный стилевой тренд неизменно сохранялся, в чём чувствует твердая рука «отца-основателя».

«Блуи» Моник, уроженец острова Маврикий, попал в Великобританию ребёнком. Новые жизненные и музыкальные впечатления не заставили его забыть те, что были получены в детстве. «В очень молодом возрасте, - сказал он в интервью Leisure.lab, - я пришёл к осознанию того, что музыка обладает магической силой, в её власти влиять на настроение людей и добиваться перемен. Я видел, как усталые люди, измученные тяжёлой работой на плантациях сахарного тростника, падали на землю, но через несколько минут волна мощного музыкального ритма могла поднять их на ноги, они танцевали с широкими улыбками на лицах. В такой перемене я вижу и свою миссию».

Путь, пройденный группой от первого релиза (1981) до наших дней, - это 17 полноформатных альбомов, десятки синглов, неизменные высокие места в чартах. Многочисленные гастрольные туры по США, Южной Америке, дальневосточным странам умножили и без того многочисленную армию её поклонников.