Британская группа Incоgnito впервые выступит в Москве
25.10.2017, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Британская группа Incоgnito впервые выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 29 ноября 2017 года. В концерте прозвучат композиции из альбомов бэнда в стиле acid/funk - jazz.
Британский проект Incоgnito вот уже четыре десятилетия пользуется популярностью во всём мире. Это одна из первых и, несомненно, одна из самых ярких команд, играющих acid/funk-jazz.
Группу создал в конце 1970-х гитарист, певец, продюсер Жан-Поль «Блуи» Моник. Её состав неоднократно менялся, полный список выступавших «под знаком» Incognito, насчитывает сотни имен музыкантов - выходцев из 32 стран. Но при этом главный стилевой тренд неизменно сохранялся, в чём чувствует твердая рука «отца-основателя».
«Блуи» Моник, уроженец острова Маврикий, попал в Великобританию ребёнком. Новые жизненные и музыкальные впечатления не заставили его забыть те, что были получены в детстве. «В очень молодом возрасте, - сказал он в интервью Leisure.lab, - я пришёл к осознанию того, что музыка обладает магической силой, в её власти влиять на настроение людей и добиваться перемен. Я видел, как усталые люди, измученные тяжёлой работой на плантациях сахарного тростника, падали на землю, но через несколько минут волна мощного музыкального ритма могла поднять их на ноги, они танцевали с широкими улыбками на лицах. В такой перемене я вижу и свою миссию».
Путь, пройденный группой от первого релиза (1981) до наших дней, - это 17 полноформатных альбомов, десятки синглов, неизменные высокие места в чартах. Многочисленные гастрольные туры по США, Южной Америке, дальневосточным странам умножили и без того многочисленную армию её поклонников.
Британский проект Incоgnito вот уже четыре десятилетия пользуется популярностью во всём мире. Это одна из первых и, несомненно, одна из самых ярких команд, играющих acid/funk-jazz.
Группу создал в конце 1970-х гитарист, певец, продюсер Жан-Поль «Блуи» Моник. Её состав неоднократно менялся, полный список выступавших «под знаком» Incognito, насчитывает сотни имен музыкантов - выходцев из 32 стран. Но при этом главный стилевой тренд неизменно сохранялся, в чём чувствует твердая рука «отца-основателя».
«Блуи» Моник, уроженец острова Маврикий, попал в Великобританию ребёнком. Новые жизненные и музыкальные впечатления не заставили его забыть те, что были получены в детстве. «В очень молодом возрасте, - сказал он в интервью Leisure.lab, - я пришёл к осознанию того, что музыка обладает магической силой, в её власти влиять на настроение людей и добиваться перемен. Я видел, как усталые люди, измученные тяжёлой работой на плантациях сахарного тростника, падали на землю, но через несколько минут волна мощного музыкального ритма могла поднять их на ноги, они танцевали с широкими улыбками на лицах. В такой перемене я вижу и свою миссию».
Путь, пройденный группой от первого релиза (1981) до наших дней, - это 17 полноформатных альбомов, десятки синглов, неизменные высокие места в чартах. Многочисленные гастрольные туры по США, Южной Америке, дальневосточным странам умножили и без того многочисленную армию её поклонников.
Источник: ММДМ