Чем заняться в Москве в выходные?
21.10.2017, 09:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сделать зарисовку города, научиться расписывать керамические тарелки, сходить в кино, посетить «Домовладение» и послушать лекцию о смехе в литературе - это и многое другое предлагают посетить жителям столицы музеи, кинотеатры и другие дома культуры.
Освоить роспись по керамике в саду имени Баумана
Дата: 22 октября
Время: 12:00–14:00
Место: сад имени Баумана, Старая Басманная улица, дом 15
Возрастные ограничения: 0+
Сад имени Баумана приглашает детей и взрослых на мастер-класс по живописи. 22 октября на веранде начинающих художников научат расписывать керамические тарелки в технике point-to-point, а в конце урока участники создадут собственное дизайнерское изделие.
Посетить необычное «Домовладение»
Дата: 21–22 октября
Время: 12:00–17:00
Место: Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», улица Свободы, владение 56
Возрастные ограничения: 0+
На территории музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» появится «Домовладение» с комнатами-площадками: «Гостиной», «Кухней», «Детской», «Столовой» и «Кабинетом». Здесь пройдёт фестиваль «Дом».
В «Гостиной» откроется лекторий, посвящённый дизайну интерьера и планировке пространства, а также уголок для детей, где они смогут принять участие в мастер-классе «Создаём мультфильм» и интерактивной программе «Кукольный театр». Всем желающим предложат поиграть в интеллектуальные игры и пройти квест.
На «Кухне» раскроют секреты экзотических блюд на кулинарных мастер-классах. Гости узнают рецепты загадочной Азии и ингредиенты австралийского салата, за 20 минут научатся готовить три блюда, попробуют сладости в «Восточном квартале» и понаблюдают за «битвой шефов».
«Детская» станет местом развлечений и проведения анимационных программ с мастер-классами по вязанию крючком и изготовлению куклы-оберега.
В меню «Столовой» не только обеды, но и лекции по оформлению домашнего пространства, мастер-классы по сервировке стола для праздничного ужина, вышиванию салфеток и рисованию.
В «Кабинете» ждут интеллектуальные игры для взрослых — программы «Разминка для ума» и «Я директор!». Также проведут мастер-классы по созданию ежедневника и индейского оберега, искусству икебаны.
Встречи с фотографами в рамках проекта «Объективно о России»
Дата: 22 октября
Время: 15:00–16:30
Место: ВДНХ, павильон № 57, проспект Мира, дом 119
Возрастные ограничения: 0+
На ВДНХ в павильоне № 57 состоится встреча «Великий северный путь». Выступят Николай Разуваев из Русского географического общества и Леонид Круглов, этнограф, режиссёр-документалист.
Встреча пройдёт в рамках проекта «Объективно о России», который запустили парк «Россия — моя история» и Русское географическое общество. Он посвящён изучению страны — от Камчатки до Финского залива — через объектив фотокамеры. Гостей ждёт цикл встреч с путешественниками-фотографами. Они расскажут, как выследить дикого зверя и заглянуть ему в глаза, сделать удачный снимок на краю пропасти и о многом другом.
Показ фильма «Беда» Динары Асановой
Дата: 22 октября
Время: 12:00–13:30
Место: кинотеатр «Салют», улица Кедрова, дом 14, корпус 3.
Возрастные ограничения: 12+
К 75-летию со дня рождения Динары Асановой сеть кинотеатров «Москино» подготовила ретроспективу ее фильмов. Показы пройдут с 22 по 25 октября в кинотеатрах «Полёт», «Сатурн», «Искра», «Салют», «Спутник», «Молодежный» и «Юность». В «Салюте» покажут фильм «Беда» (1977, 97 минут).
Динара Асанова обратилась к мрачной драме о распаде личности под воздействием алкоголя. Вячеслав Кулигин (Алексей Петренко) — добрый и тихий мужчина средних лет, сварщик на автобазе. А ещё он алкоголик, подверженный приступам агрессии. Он залезает в поселковый магазин, напивается, дерётся с милиционером и попадает в тюрьму...
Концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова
Дата: 21 октября
Время: 12:00–14:00
Место: Центр культуры и спорта «Ватутинки», поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13
Возрастные ограничения: 6+
Выступление Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова приурочено к 50-летию со дня образования 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона. В программе — народные песни, танцы, солдатские пляски, классические произведения, шедевры мировой эстрады. В 18:00 гостей ждёт салют.
449-й отдельный гвардейский салютный дивизион дислоцируется в поселке Ватутинки. Эта войсковая часть занимается проведением праздничных салютов и фейерверков в Москве. Приказом Министра обороны России от 28 апреля 2015 года 449-му отдельному салютному дивизиону присвоено почетное наименование «гвардейский».
Создать единорога в Парке Горького
Дата: 21–22 октября
Время: 16:30–19:30
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9
Возрастные ограничения: 0+
В лектории в здании главного входа Парка Горького гости смогут познакомиться с техникой папье-маше. Участники мастер-класса сделают единорога по собственным эскизам и заберут поделку домой.
Принять участие в акции #рисуемвмузее
Дата: 22 октября
Время: 13:00–16:00
Место: Музей-панорама «Бородинская битва», Кутузовский проспект, дом 38, строение 1
Возрастные ограничения: 12+
В музее-панораме «Бородинская битва» пройдёт акция для любителей быстрых зарисовок. Она состоится на территории экспозиции «Честь Бородинского дня».
Олимпиада для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы» в Биологическом музее
Дата: 22 октября
Время: 11:00–18:00
Место: Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, Малая Грузинская улица, дом 15
Возрастные ограничения: 6+
В октябре Биологический музей присоединился к олимпиаде для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». Участники смогут ответить на вопросы, но прежде им нужно будет обследовать залы музея. Для них разработано пять маршрутов.
Морально подготовиться к Хеллоуину и посмотреть фильм «Носферату. Симфония ужаса»
Дата: 22 октября
Время: 18:30–20:15
Место: кинотеатр «Сатурн», Снежная улица, дом 18
Возрастные ограничения: 12+
Кинотеатр «Сатурн» предлагает перенестись в начало прошлого века и погрузиться в эпоху немого кинематографа.
Зрители увидят фильм Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» (1922). Изначально он задумывался как экранизация романа «Дракула» Брэма Стокера, но вдова писателя Флоренс отказала продюсеру, а Мурнау уже был поглощён съёмками. Ему оставалось только поменять имена и перенести действие в Германию. Но Флоренс Стокер потребовала уничтожить все копии картины и добилась банкротства выпустившей её компании Prana Film. Однако пиратские копии уже успели разойтись по миру.
В результате лента и образ жуткого вампира, созданный актером Максом Шреком, породили собственную кинематографическую традицию — достаточно вспомнить кинокартины «Носферату — призрак ночи» Вернера Херцога и «Тень вампира» Эдмунда Элиаса Мериджа.
«Немецкая иллюстрация. Stefanie Harjes»: лекция о смехе в литературе
Дата: 21 октября
Время: 15:00–17:00
Место: библиотека имени Н.А. Некрасова, Бауманская улица, дом 58/25, строение 14
Возрастные ограничения: 12+
В рамках открытия выставки «Немецкая иллюстрация. Stefanie Harjes» в библиотеке имени Н.А. Некрасова пройдёт лекция о смехе в литературе. Гости также увидят коллекцию книжной графики.
Штефани Харьес (Stefanie Harjes) — обладательница многочисленных премий и наград, в том числе австрийской Государственной премии по иллюстрации и премии за одну из самых красивых книг Германии. Изучала иллюстрацию и живопись в Высшей школе искусств в Гамбурге и в Праге.
Освоить роспись по керамике в саду имени Баумана
Дата: 22 октября
Время: 12:00–14:00
Место: сад имени Баумана, Старая Басманная улица, дом 15
Возрастные ограничения: 0+
Сад имени Баумана приглашает детей и взрослых на мастер-класс по живописи. 22 октября на веранде начинающих художников научат расписывать керамические тарелки в технике point-to-point, а в конце урока участники создадут собственное дизайнерское изделие.
Посетить необычное «Домовладение»
Дата: 21–22 октября
Время: 12:00–17:00
Место: Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», улица Свободы, владение 56
Возрастные ограничения: 0+
На территории музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» появится «Домовладение» с комнатами-площадками: «Гостиной», «Кухней», «Детской», «Столовой» и «Кабинетом». Здесь пройдёт фестиваль «Дом».
В «Гостиной» откроется лекторий, посвящённый дизайну интерьера и планировке пространства, а также уголок для детей, где они смогут принять участие в мастер-классе «Создаём мультфильм» и интерактивной программе «Кукольный театр». Всем желающим предложат поиграть в интеллектуальные игры и пройти квест.
На «Кухне» раскроют секреты экзотических блюд на кулинарных мастер-классах. Гости узнают рецепты загадочной Азии и ингредиенты австралийского салата, за 20 минут научатся готовить три блюда, попробуют сладости в «Восточном квартале» и понаблюдают за «битвой шефов».
«Детская» станет местом развлечений и проведения анимационных программ с мастер-классами по вязанию крючком и изготовлению куклы-оберега.
В меню «Столовой» не только обеды, но и лекции по оформлению домашнего пространства, мастер-классы по сервировке стола для праздничного ужина, вышиванию салфеток и рисованию.
В «Кабинете» ждут интеллектуальные игры для взрослых — программы «Разминка для ума» и «Я директор!». Также проведут мастер-классы по созданию ежедневника и индейского оберега, искусству икебаны.
Встречи с фотографами в рамках проекта «Объективно о России»
Дата: 22 октября
Время: 15:00–16:30
Место: ВДНХ, павильон № 57, проспект Мира, дом 119
Возрастные ограничения: 0+
На ВДНХ в павильоне № 57 состоится встреча «Великий северный путь». Выступят Николай Разуваев из Русского географического общества и Леонид Круглов, этнограф, режиссёр-документалист.
Встреча пройдёт в рамках проекта «Объективно о России», который запустили парк «Россия — моя история» и Русское географическое общество. Он посвящён изучению страны — от Камчатки до Финского залива — через объектив фотокамеры. Гостей ждёт цикл встреч с путешественниками-фотографами. Они расскажут, как выследить дикого зверя и заглянуть ему в глаза, сделать удачный снимок на краю пропасти и о многом другом.
Показ фильма «Беда» Динары Асановой
Дата: 22 октября
Время: 12:00–13:30
Место: кинотеатр «Салют», улица Кедрова, дом 14, корпус 3.
Возрастные ограничения: 12+
К 75-летию со дня рождения Динары Асановой сеть кинотеатров «Москино» подготовила ретроспективу ее фильмов. Показы пройдут с 22 по 25 октября в кинотеатрах «Полёт», «Сатурн», «Искра», «Салют», «Спутник», «Молодежный» и «Юность». В «Салюте» покажут фильм «Беда» (1977, 97 минут).
Динара Асанова обратилась к мрачной драме о распаде личности под воздействием алкоголя. Вячеслав Кулигин (Алексей Петренко) — добрый и тихий мужчина средних лет, сварщик на автобазе. А ещё он алкоголик, подверженный приступам агрессии. Он залезает в поселковый магазин, напивается, дерётся с милиционером и попадает в тюрьму...
Концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова
Дата: 21 октября
Время: 12:00–14:00
Место: Центр культуры и спорта «Ватутинки», поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13
Возрастные ограничения: 6+
Выступление Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова приурочено к 50-летию со дня образования 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона. В программе — народные песни, танцы, солдатские пляски, классические произведения, шедевры мировой эстрады. В 18:00 гостей ждёт салют.
449-й отдельный гвардейский салютный дивизион дислоцируется в поселке Ватутинки. Эта войсковая часть занимается проведением праздничных салютов и фейерверков в Москве. Приказом Министра обороны России от 28 апреля 2015 года 449-му отдельному салютному дивизиону присвоено почетное наименование «гвардейский».
Создать единорога в Парке Горького
Дата: 21–22 октября
Время: 16:30–19:30
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9
Возрастные ограничения: 0+
В лектории в здании главного входа Парка Горького гости смогут познакомиться с техникой папье-маше. Участники мастер-класса сделают единорога по собственным эскизам и заберут поделку домой.
Принять участие в акции #рисуемвмузее
Дата: 22 октября
Время: 13:00–16:00
Место: Музей-панорама «Бородинская битва», Кутузовский проспект, дом 38, строение 1
Возрастные ограничения: 12+
В музее-панораме «Бородинская битва» пройдёт акция для любителей быстрых зарисовок. Она состоится на территории экспозиции «Честь Бородинского дня».
Олимпиада для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы» в Биологическом музее
Дата: 22 октября
Время: 11:00–18:00
Место: Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, Малая Грузинская улица, дом 15
Возрастные ограничения: 6+
В октябре Биологический музей присоединился к олимпиаде для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». Участники смогут ответить на вопросы, но прежде им нужно будет обследовать залы музея. Для них разработано пять маршрутов.
Морально подготовиться к Хеллоуину и посмотреть фильм «Носферату. Симфония ужаса»
Дата: 22 октября
Время: 18:30–20:15
Место: кинотеатр «Сатурн», Снежная улица, дом 18
Возрастные ограничения: 12+
Кинотеатр «Сатурн» предлагает перенестись в начало прошлого века и погрузиться в эпоху немого кинематографа.
Зрители увидят фильм Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» (1922). Изначально он задумывался как экранизация романа «Дракула» Брэма Стокера, но вдова писателя Флоренс отказала продюсеру, а Мурнау уже был поглощён съёмками. Ему оставалось только поменять имена и перенести действие в Германию. Но Флоренс Стокер потребовала уничтожить все копии картины и добилась банкротства выпустившей её компании Prana Film. Однако пиратские копии уже успели разойтись по миру.
В результате лента и образ жуткого вампира, созданный актером Максом Шреком, породили собственную кинематографическую традицию — достаточно вспомнить кинокартины «Носферату — призрак ночи» Вернера Херцога и «Тень вампира» Эдмунда Элиаса Мериджа.
«Немецкая иллюстрация. Stefanie Harjes»: лекция о смехе в литературе
Дата: 21 октября
Время: 15:00–17:00
Место: библиотека имени Н.А. Некрасова, Бауманская улица, дом 58/25, строение 14
Возрастные ограничения: 12+
В рамках открытия выставки «Немецкая иллюстрация. Stefanie Harjes» в библиотеке имени Н.А. Некрасова пройдёт лекция о смехе в литературе. Гости также увидят коллекцию книжной графики.
Штефани Харьес (Stefanie Harjes) — обладательница многочисленных премий и наград, в том числе австрийской Государственной премии по иллюстрации и премии за одну из самых красивых книг Германии. Изучала иллюстрацию и живопись в Высшей школе искусств в Гамбурге и в Праге.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы