Чем заняться в Москве в выходные?
Нарисовать животных на уроке карандашной графики
Дата: 29 октября
Время: 12:00–14:00
Место: сад имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15)
Вход: бесплатный
Возрастные ограничения: 0+
Сад имени Баумана приглашает посетить последнее занятие цикла мастер-классов по живописи. Под руководством преподавателя начинающие художники изучат основы композиции, узнают, как соблюдать пропорции и передавать объем, а также нарисуют на бумаге животное на свой выбор.
Узнать о приключениях на Днепре в кинотеатре «Искра»
Дата: 29 октября
Время: 14:00–15:30
Место: кинотеатр «Искра» (улица Костякова, дом 10)
Вход: бесплатный
Возрастные ограничения: 0+
В рамках проекта «Книга на экране» в кинотеатре «Искра» покажут фильм «Огни на реке» (1954) режиссёра Виктора Эйсымонта, снятый по одноимённой повести Николая Дубова.
Киевский школьник Костя на время каникул приезжает в гости к деду на Днепр. Он учится находить общий язык с деревенскими мальчишками, знакомиться с сельским бытом, ухаживает за животными и становится настоящим героем.
Понаблюдать за семьей Бабы-яги
Дата: 29 октября
Время: 12:00–13:00
Место: дом культуры «Меридиан» (улица Обручева, дом 11)
Вход: бесплатный, нужна регистрация
Возрастные ограничения: 6+
Артисты театра-студии «Сценка» открывают страшную тайну: у Бабы-яги есть три дочери. Стремясь наладить личную жизнь, они ищут самого завидного жениха и пытаются обрести счастье.
В основу постановки легла новогодняя пьеса-шутка драматурга Владимира Илюхова, написавшего более 30 пьес.
Встретиться с любимыми героями на фестивале мультфильмов
Дата: 28 октября — 6 ноября
Место: кинотеатры сети «Москино»
Вход: бесплатный, нужна регистрация
Возрастные ограничения: 6+
В рамках XI Большого фестиваля мультфильмов в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы анимационных картин, снятых российскими режиссерами в 2007–2016 годах. Детям представят три программы, в каждую из которых входит 9–11 коротких фильмов о любви, дружбе и победе добра над злом.
В программе «Семь кошек» (0+) зрители увидят мультфильмы про животных. Картина «Мама-цапля» (2015 год, режиссёр Марина Карпова) расскажет о болотной цапле, которая заботится о потерянных детенышах. Фильмы «Семь кошек» (2015 год, режиссёр Руслан Синкевич) и «Как живут котики» (2015 год, режиссёр Вера Мякишева) представят смешные моменты из жизни пушистых.
Картины «Большой друг» (2015 год, режиссёры Михаил Алдашин и Мария Матусевич) и «Тучка и кит» (2016 год, режиссёр Алёна Томилова) расскажут историю о настоящей дружбе. Новогодняя сказка «Снежные зайчики» (2014 год, режиссёры Елизавета и Полина Манохины) объяснит гостям, что добротой можно растопить даже самое холодное сердце, а фантасмагория «Бабушка с крокодилом» (2016 год, режиссёр Миша Сафронов) — что очень важно не заменить живое общение виртуальным.
В программу «Очень вежливая история» (6+) вошли мультфильмы, объединённые темой борьбы со злом. Зрители увидят ироничную сказку про исправившегося волшебника «Злой колдун» (2016 год, режиссер Александра Лукина) и картины о приключениях неунывающих девочек «Даша и людоед» (2015 год, режиссер Наталия Суринович), «Морошка» (2015 год, режиссёр Полина Минченок) и «Маленькая Василиса» (2017 год, режиссёр Дарина Шмидт). Фильм «Очень вежливая история» расскажет о нравах невозмутимых британцев (2016 год, режиссёр Мария Быстрова).
Цикл «Письма куклы» (6+) посвящён человеческим качествам и объясняет, как они помогают в жизни. Снятый по сказке одного из коренных народов Дальнего Востока мультфильм «Храбрец» (2015 год, режиссер Андрей Кузнецов) расскажет, как непросто стать смелым. Из картины «Джек-простак» (2015 год, режиссер Александр Черногоров) зрители узнают, как герой-недотепа смог всех перехитрить. Фильм «Письма куклы» (2016 год, режиссёр Наталья Грофпель) поведает об изобретательности почтальона, который смог успокоить потерявшую любимую игрушку девочку.
Показы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Космос», «Полет», «Спутник», «Сатурн», «Молодёжный», «Вымпел», «Юность», «Березка» и «Салют».
XI Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в Москве с 27 октября по 6 ноября. Любители анимационного кино могут увидеть 400 мультфильмов со всего мира. Одной из основных площадок станет сеть кинотеатров «Москино». Помимо мультфильмов из бесплатной программы, в кинотеатрах сети покажут редкие мультифильмы и премьеры анимационных картин из разных стран, которые вошли в основную программу кинотеатров.
Побывать на конкурсе чтецов и смастерить сказочных персонажей на фестивале «Батискаф»
Дата: 28 октября
Время: 10:00–20:00
Место: культурный центр «Зеленоград» (Зеленоград, Центральная площадь, дом 1)
Вход: бесплатный, нужна регистрация
Возрастные ограничения: 0+
Культурный центр «Зеленоград» приглашает на II ежегодный семейный фестиваль книг и творчества «Батискаф». Посетителей ждут мастер-классы, конкурсы и подарки.
Любители поэзии смогут побывать на конкурсе чтецов «Моноспектакли на стуле». Дети в возрасте от трёх до 18 лет прочтут стихи современных авторов, стоя на гигантском стуле.
В конкурсе по арт-переработке «Прыг из книг» гости смастерят героев сказок из подручных и вторичных материалов. Участники соревнования «Я — иллюстратор» выберут стихотворение современного поэта, размещённое на сайте фестиваля, и сделают к нему иллюстрацию. Пять лучших работ опубликуют в книге.
Кроме того, на фестивале проведут мастер-класс по жонглированию и научную программу «Магическая лаборатория Хогвартса». Ребята сделают книжки-малышки и постигнут азы ментальной арифметики.
Посетители ретрочитальни смогут осмотреть выставки ретрооткрыток и фотоаппаратов, забрать понравившуюся книгу со стеллажей книгообмена, а также записаться в библиотеку.
Поучаствовать в карнавальном шествии надувных скульптур
Дата: 28 октября
Время: 15:00–17:00
Место: парк искусств «Музеон» (улица Крымский Вал, владение 2)
Вход: бесплатный
Возрастные ограничения: 0+
Немецкий художник Артур ван Бален и его группа Tools for Action устроят карнавальное шествие в «Музеоне». Во время праздника по Крымской набережной проползёт 15-метровая надувная гусеница. Гостей ждут у главного входа в Новую Третьяковку к 15:00.
В рамках VII Московской международной биеннале современного искусства в центре творческих индустрий «Фабрика» открылся проект Артура ван Балена «Метаморфоз». Художник интерпретирует социально-политические и исторические метаморфозы в искусстве и философии.
В центре инсталляции — гигантская надувная гусеница. Похожая фигура парила в воздухе в 1934 году во время парада в честь Октябрьской революции на Красной площади.
Прогуляться по «Сокольникам» в костюме волкозомби
Дата: 29 октября
Время: 14:00–18:00
Место: парк культуры и отдыха «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, владение 1)
Вход: бесплатный
Возрастные ограничения: 0+
Гости парка «Сокольники» смогут поучаствовать в «Фурри-прогулке» в костюмах животных. Организаторы предлагают дополнить образ аксессуарами к Хэллоуину — например, перевоплотиться в волковампира или волкозомби. Обладатель лучшего наряда получит приз.
В парке будут организованы зона бесплатной фотосессии и зона отдыха, в которой можно перекусить, переодеться, оставить вещи и порисовать.
Встречать гостей будут с 14:00 до 15:00 у главного входа в парк. Маршрут прогулки — до площадки за «Верандой танцев».
Сходить на фестиваль документального кино об уличной культуре «Стрит Бит»
Дата: 29 октября — 19 ноября
Время: 15:00–17:00
Место: кинотеатр «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16)
Вход: бесплатный, нужна регистрация
Возрастные ограничения: 16+
Посмотреть документальное кино об уличной культуре смогут гости кинотеатра «Факел». Посетители познакомятся с историей бразильской музыки, услышат корпоративный хип-хоп, узнают, как рисовать граффити в необычной технике, и посмотрят фильм о поиске себя. Показы пройдут на языке оригинала с субтитрами.
29 октября в кинотеатре покажут две картины. В 15:00 начнется фильм «Музыка рабочего класса» (2014 год, Бразилия, режиссёр Лукас Жервила). Он расскажет о самой старой действующей музыкальной группе в городе Сан-Пауло. Большинство членов коллектива были выходцами из рабочего класса.
В 15:30 зрителям покажут картину «Город в импровизации» (2012 год, Бразилия, режиссёр Элис Риф). Сюжет вращается вокруг 16 рэперов, которые говорят о городе и его многочисленных проблемах.