ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетить фестиваль мультфильмов, посмотреть документальное кино об уличной культуре, поучаствовать в шествии надувных скульптур и в конкурсах — или куда бесплатно сходить в Москве в выходные, 28 и 29 октября.Дата: 29 октябряВремя: 12:00–14:00Место: сад имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15)Вход: бесплатныйВозрастные ограничения: 0+

Сад имени Баумана приглашает посетить последнее занятие цикла мастер-классов по живописи. Под руководством преподавателя начинающие художники изучат основы композиции, узнают, как соблюдать пропорции и передавать объем, а также нарисуют на бумаге животное на свой выбор.



Узнать о приключениях на Днепре в кинотеатре «Искра»

Дата: 29 октября

Время: 14:00–15:30

Место: кинотеатр «Искра» (улица Костякова, дом 10)

Вход: бесплатный

Возрастные ограничения: 0+

В рамках проекта «Книга на экране» в кинотеатре «Искра» покажут фильм «Огни на реке» (1954) режиссёра Виктора Эйсымонта, снятый по одноимённой повести Николая Дубова.

Киевский школьник Костя на время каникул приезжает в гости к деду на Днепр. Он учится находить общий язык с деревенскими мальчишками, знакомиться с сельским бытом, ухаживает за животными и становится настоящим героем.



Понаблюдать за семьей Бабы-яги

Дата: 29 октября

Время: 12:00–13:00

Место: дом культуры «Меридиан» (улица Обручева, дом 11)

Вход: бесплатный, нужна регистрация

Возрастные ограничения: 6+



Артисты театра-студии «Сценка» открывают страшную тайну: у Бабы-яги есть три дочери. Стремясь наладить личную жизнь, они ищут самого завидного жениха и пытаются обрести счастье.

В основу постановки легла новогодняя пьеса-шутка драматурга Владимира Илюхова, написавшего более 30 пьес.



Встретиться с любимыми героями на фестивале мультфильмов

Дата: 28 октября — 6 ноября

Место: кинотеатры сети «Москино»

Вход: бесплатный, нужна регистрация

Возрастные ограничения: 6+

В рамках XI Большого фестиваля мультфильмов в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы анимационных картин, снятых российскими режиссерами в 2007–2016 годах. Детям представят три программы, в каждую из которых входит 9–11 коротких фильмов о любви, дружбе и победе добра над злом.

В программе «Семь кошек» (0+) зрители увидят мультфильмы про животных. Картина «Мама-цапля» (2015 год, режиссёр Марина Карпова) расскажет о болотной цапле, которая заботится о потерянных детенышах. Фильмы «Семь кошек» (2015 год, режиссёр Руслан Синкевич) и «Как живут котики» (2015 год, режиссёр Вера Мякишева) представят смешные моменты из жизни пушистых.

Картины «Большой друг» (2015 год, режиссёры Михаил Алдашин и Мария Матусевич) и «Тучка и кит» (2016 год, режиссёр Алёна Томилова) расскажут историю о настоящей дружбе. Новогодняя сказка «Снежные зайчики» (2014 год, режиссёры Елизавета и Полина Манохины) объяснит гостям, что добротой можно растопить даже самое холодное сердце, а фантасмагория «Бабушка с крокодилом» (2016 год, режиссёр Миша Сафронов) — что очень важно не заменить живое общение виртуальным.

В программу «Очень вежливая история» (6+) вошли мультфильмы, объединённые темой борьбы со злом. Зрители увидят ироничную сказку про исправившегося волшебника «Злой колдун» (2016 год, режиссер Александра Лукина) и картины о приключениях неунывающих девочек «Даша и людоед» (2015 год, режиссер Наталия Суринович), «Морошка» (2015 год, режиссёр Полина Минченок) и «Маленькая Василиса» (2017 год, режиссёр Дарина Шмидт). Фильм «Очень вежливая история» расскажет о нравах невозмутимых британцев (2016 год, режиссёр Мария Быстрова).

Цикл «Письма куклы» (6+) посвящён человеческим качествам и объясняет, как они помогают в жизни. Снятый по сказке одного из коренных народов Дальнего Востока мультфильм «Храбрец» (2015 год, режиссер Андрей Кузнецов) расскажет, как непросто стать смелым. Из картины «Джек-простак» (2015 год, режиссер Александр Черногоров) зрители узнают, как герой-недотепа смог всех перехитрить. Фильм «Письма куклы» (2016 год, режиссёр Наталья Грофпель) поведает об изобретательности почтальона, который смог успокоить потерявшую любимую игрушку девочку.

Показы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Космос», «Полет», «Спутник», «Сатурн», «Молодёжный», «Вымпел», «Юность», «Березка» и «Салют».

XI Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в Москве с 27 октября по 6 ноября. Любители анимационного кино могут увидеть 400 мультфильмов со всего мира. Одной из основных площадок станет сеть кинотеатров «Москино». Помимо мультфильмов из бесплатной программы, в кинотеатрах сети покажут редкие мультифильмы и премьеры анимационных картин из разных стран, которые вошли в основную программу кинотеатров.



Побывать на конкурсе чтецов и смастерить сказочных персонажей на фестивале «Батискаф»

Дата: 28 октября

Время: 10:00–20:00

Место: культурный центр «Зеленоград» (Зеленоград, Центральная площадь, дом 1)

Вход: бесплатный, нужна регистрация

Возрастные ограничения: 0+

Культурный центр «Зеленоград» приглашает на II ежегодный семейный фестиваль книг и творчества «Батискаф». Посетителей ждут мастер-классы, конкурсы и подарки.

Любители поэзии смогут побывать на конкурсе чтецов «Моноспектакли на стуле». Дети в возрасте от трёх до 18 лет прочтут стихи современных авторов, стоя на гигантском стуле.

В конкурсе по арт-переработке «Прыг из книг» гости смастерят героев сказок из подручных и вторичных материалов. Участники соревнования «Я — иллюстратор» выберут стихотворение современного поэта, размещённое на сайте фестиваля, и сделают к нему иллюстрацию. Пять лучших работ опубликуют в книге.

Кроме того, на фестивале проведут мастер-класс по жонглированию и научную программу «Магическая лаборатория Хогвартса». Ребята сделают книжки-малышки и постигнут азы ментальной арифметики.

Посетители ретрочитальни смогут осмотреть выставки ретрооткрыток и фотоаппаратов, забрать понравившуюся книгу со стеллажей книгообмена, а также записаться в библиотеку.



Поучаствовать в карнавальном шествии надувных скульптур

Дата: 28 октября

Время: 15:00–17:00

Место: парк искусств «Музеон» (улица Крымский Вал, владение 2)

Вход: бесплатный

Возрастные ограничения: 0+

Немецкий художник Артур ван Бален и его группа Tools for Action устроят карнавальное шествие в «Музеоне». Во время праздника по Крымской набережной проползёт 15-метровая надувная гусеница. Гостей ждут у главного входа в Новую Третьяковку к 15:00.

В рамках VII Московской международной биеннале современного искусства в центре творческих индустрий «Фабрика» открылся проект Артура ван Балена «Метаморфоз». Художник интерпретирует социально-политические и исторические метаморфозы в искусстве и философии.

В центре инсталляции — гигантская надувная гусеница. Похожая фигура парила в воздухе в 1934 году во время парада в честь Октябрьской революции на Красной площади.



Прогуляться по «Сокольникам» в костюме волкозомби

Дата: 29 октября

Время: 14:00–18:00

Место: парк культуры и отдыха «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, владение 1)

Вход: бесплатный

Возрастные ограничения: 0+

Гости парка «Сокольники» смогут поучаствовать в «Фурри-прогулке» в костюмах животных. Организаторы предлагают дополнить образ аксессуарами к Хэллоуину — например, перевоплотиться в волковампира или волкозомби. Обладатель лучшего наряда получит приз.

В парке будут организованы зона бесплатной фотосессии и зона отдыха, в которой можно перекусить, переодеться, оставить вещи и порисовать.

Встречать гостей будут с 14:00 до 15:00 у главного входа в парк. Маршрут прогулки — до площадки за «Верандой танцев».



Сходить на фестиваль документального кино об уличной культуре «Стрит Бит»

Дата: 29 октября — 19 ноября

Время: 15:00–17:00

Место: кинотеатр «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16)

Вход: бесплатный, нужна регистрация

Возрастные ограничения: 16+

Посмотреть документальное кино об уличной культуре смогут гости кинотеатра «Факел». Посетители познакомятся с историей бразильской музыки, услышат корпоративный хип-хоп, узнают, как рисовать граффити в необычной технике, и посмотрят фильм о поиске себя. Показы пройдут на языке оригинала с субтитрами.

29 октября в кинотеатре покажут две картины. В 15:00 начнется фильм «Музыка рабочего класса» (2014 год, Бразилия, режиссёр Лукас Жервила). Он расскажет о самой старой действующей музыкальной группе в городе Сан-Пауло. Большинство членов коллектива были выходцами из рабочего класса.

В 15:30 зрителям покажут картину «Город в импровизации» (2012 год, Бразилия, режиссёр Элис Риф). Сюжет вращается вокруг 16 рэперов, которые говорят о городе и его многочисленных проблемах.