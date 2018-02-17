ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обсудить любимые книги, насладиться неаполитанской музыкой и узнать об особенностях русской фотографии конца XX века. Чем ещё стоит заняться в ближайшие два дня в Москве?



Встреча литературного клуба в павильоне «Рабочий и колхозница»

Дата: 17 февраля

Время: 13:00–14:30

Место: павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Возрастные ограничения: 0+

Лекторий павильона «Рабочий и колхозница» приглашает на четвёртую встречу литературного клуба Светланы Сидоровой. Участники поговорят о том, что могут рассказать коробки, мешки, сумки и чемоданы о своих обладателях. Темой встречи станет «Вещь-дом».

Слушатели вместе перечитают «домовые» страницы мировой литературы и создадут модели читательских миров, где можно укрыться от жизненных невзгод и зимних вьюг.



Московский день профориентации и карьеры на ВДНХ

Дата: 17 февраля

Время: 11:00–18:00

Место: павильон № 57 на ВДНХ (проспект Мира, дом 119)

Возрастные ограничения: 0+

Если вы хотите провести выходные с пользой и определиться со своей будущей карьерой — вам на день профориентации. Перед участниками выступят 50 экспертов, среди которых бизнесмены, ученые и карьерные консультанты. Они расскажут о перспективных профессиях и индустриях будущего.

На форуме пройдут мастер-классы и воркшопы. Посетители смогут принять участие в профориентационных тестированиях и получить консультации специалистов. Их также ожидают презентации университетов и колледжей, ярмарки вакансий и стажировок. Каждый участник сможет встретиться с представителями крупнейших работодателей России. Для родителей и учителей откроются дискуссионные клубы, где они смогут поговорить о будущем своих детей и учеников.



Отчётный концерт школы искусств «Кусково»

Дата: 17 февраля

Время: 14:00–15:30

Место: детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (улица Новогиреевская, дом 58)

Возрастные ограничения: 0+

Лучшие ученики детской школы искусств «Кусково» представят самые разные жанры и направления музыкального искусства. Перед гостями выступят оркестры: симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Также на сцену выйдут хоровые коллективы и ансамбль скрипачей и виолончелистов.

Среди участников концерта обладатели грантов Мэра Москвы, лауреаты множества конкурсов, стипендиаты различных благотворительных фондов.

Вход на концерт свободный.



Ансамбль «Серенада» во Дворце культуры РГСУ

Дата: 17 февраля

Время: 14:00–15:30

Место: Дворец культуры РГСУ (Стромынский переулок, дом 5)

Возрастные ограничения: 0+

Во Дворце культуры Российского государственного социального университета (РГСУ) пройдёт концерт неаполитанского ансамбля «Серенада». Гости услышат неаполитанские песни, русские романсы и другие вокальные произведения. Солистка — Виктория Захарова.

Ансамбль «Серенада» — лауреат фестиваля студенческого творчества «Фестос», международного фестиваля «Созвездие мастеров», всероссийского фестиваля-конкурса «Хранители наследия России» и участник фестиваля «Струны молодой России».

Вход на мероприятие свободный.



Выставка «Каждой кошке нужен дом» в парке «Сокольники»



Дата: 17 февраля

Время: 11:00–18:00

Место: павильон 11.1 в парке «Сокольники» (5-й Лучевой просек, дом 5а, строение 3)

Возрастные ограничения: 0+

Тем, кто неравнодушен к животным, стоит отправиться в эти выходные на благотворительную выставку кошек «Каждой кошке нужен дом». Здесь можно будет посмотреть на пушистых питомцев разных пород и возраста. А приглянувшуюся кошку можно будет совершенно бесплатно забрать домой. Для заключения договора потребуется паспорт.

На выставке будет работать благотворительная ярмарка авторских сувениров и украшений, косметики ручной работы, а также предметов утвари на «кошачью» тему. Все желающие поучаствуют в благотворительной лотерее. Также чтобы помочь кошкам из приюта, можно принести корм, лекарства, игрушки, переноски, когтеточки и другие аксессуары.

Вход свободный.



Собаки редких пород в парке «Сокольники»

Дата: 17 февраля

Время: 10:00–20:00

Место: парк «Сокольники» (2-й Лучевой просек, дом 5г)

Возрастные ограничения: 0+

На кинологическом стадионе парка «Сокольники» покажут собак редких пород. 17 февраля пройдет день австралийского хилера — помеси короткошерстного колли и динго. Эту пастушью породу вывели еще в XIX веке.

Вход свободный.



Показы детских фильмов в кинотеатрах сети «Москино»

Дата: 17–18 февраля

Время: 10:00–12:00

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 0+

В кинотеатрах сети «Москино» проходят показы лучших советских фильмов для детей. В эти выходные можно посмотреть две ленты. В субботу, 17 февраля, в 10:00 будут показывать фильм «Девочка и крокодил» (1956 год, режиссёр Исаак Менакер). Его можно увидеть в кинотеатре «Полёт». А 18 февраля в 11:00 в кинотеатре «Тула» покажут «Королевство кривых зеркал» (1963 год, режиссёр Александр Роу).



Фестиваль «#Поэтрок. О настоящем!» в Измайловском парке

Дата: 18 февраля

Время: 16:30–20:00

Место: выставочный павильон «Арт-парк» в Измайловском парке (Московский проспект, дом 26)

Возрастные ограничения: 0+

Любителей живой музыки ждёт концерт акустического фестиваля «#Поэтрок. О настоящем!». Фестиваль организован содружеством «Даждь», которое объединяет авторов и слушателей поэтического рока. В программе живое исполнение авторских песен современников и классиков смыслового поэтического песенного творчества начала века.

На сцене «Арт-парка» выступят Константин Золотарев, Маргарита Ильина, Владимир Шейнин, Дмитрий Машкара, Константин Карасев, Дмитрий Студеный, Энн Оксо и группа «Ключевое слово». Вход свободный.



«Искусство фотографии и актуальный контекст» в Измайловском парке

Дата: 18 февраля

Время: 15:00–16:00

Место: выставочный павильон «Арт-парк» в Измайловском парке (Московский проспект, дом 26)

Возрастные ограничения: 0+

Лекцию «Искусство фотографии и актуальный контекст. Обзор русской фотографии конца XX века» прочитает Марина Давыдова, научный сотрудник отдела искусства фотографии Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Гости встречи узнают, какие направления возникли в конце XX века в русской фотографии. С 1980-х идеология соцреализма не влияла на творчество фотографов так, как прежде. Поиски новых художественных форм привели к появлению русской концептуальной фотографии. После распада СССР в 1990-е этим видом искусства стали заниматься люди со смелыми идеями и нестандартными подходами.



Угощения, мастер-классы и концерты на «Московской Масленице»

Дата: 17–18 февраля

Время: 11:00–20:00

Место: парк «Сокольники» (2-й Лучевой просек, дом 5г)

Возрастные ограничения: 0+

А еще в эти выходные обязательно нужно проводить зиму. И лучший способ — сделать это на фестивале «Московская Масленица». На улицах города вы сможете увидеть интерактивные спектакли, перформансы, концерты и даже огненные шоу. Или поучаствовать в мастер-классах известных дизайнеров.

И конечно, не забудьте побаловать себя вкусной едой. Помимо разнообразных блинов, на праздничных площадках можно попробовать пироги, мед, варенье и другие лакомства.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.