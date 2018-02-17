ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля, в последний день фестиваля «Московская Масленица», на Манежной площади появится четырёхметровая скульптура солнца. Над арт-объектом работали мастера из Москвы, Калининграда, Воронежа, Елабуги, Владимира, Костромы и Дагестана.

«Высота арт-объекта — более четырёх метров. Это большое весеннее солнце, вокруг которого крутятся ещё четыре кованых солнца, символизирующие зиму, весну, лето и осень», — рассказал кузнец Игорь Чижов. Композиция украшена снежинками, птичками, цветами и листьями клена.

Мероприятия фестиваля «Московская Масленица» проходят по всему городу. Гости могут принять участие в кулинарных и творческих мастер-классах, а также в музыкальных и театральных программах, играх и гуляньях.