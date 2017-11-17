ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 ноября в 17 часов в администрации Тюмени начнётся пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза в Тюмень.

Тюмень станет десятым городом на путевой карте российского Деда Мороза. Сопровождать его будет звезда телеканала НТВ Александр Олешко (ведущий программы "Ты супер! Танцы" и "Устами младенца"). Дед Мороз заготовил немало подарков для юных тюменцев. Основная цель новогодней акции – помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей.