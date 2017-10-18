ОРЕАНДА-НОВОСТИ. День белых журавлей пройдёт в парке «Зарядье» в субботу, 21 октября. Он будет посвящён редким краснокнижным птицам, которые гнездятся только на территории России. Гости парка узнают интересные факты о стерхах (белых журавлях) на научно-познавательной лекции и смогут смастерить из бумаги фигурки пернатых во время творческого мастер-класса.

«Мы подготовили специальную программу ко Дню белых журавлей. Его ежегодно отмечают в России 22 октября, — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб. — Этот день традиционно посвящён не столько прекрасным белым птицам, сколько их поэтическому образу, воспетому в литературе. Именно белые журавли символизируют героев, павших на полях сражений. Мы хотели бы рассказать, почему этой птице оказана такая честь».

Название праздник получил благодаря стихотворению советского и российского поэта Расула Гамзатова «Журавли», которое было опубликовано в 1968 году. Поэт впервые сравнил солдат Великой Отечественной войны с белыми журавлями в небе. Символом печальных событий они стали не случайно. Эти крупные грациозные птицы находятся на грани исчезновения. Ареал их обитания ежегодно сокращается. Сейчас они встречаются на Урале, Дальнем Востоке и в Западной Сибири. Численность стерхов в дикой природе не превышает трёх тысяч особей. Они гнездятся только на чистых, не загрязнённых промышленным производством болотах вдали от человеческих глаз. От других видов журавлей стерхи отличаются не только цветом оперения, но и высоким голосом. Пронзительный крик белого журавля разносится на несколько километров. У коренных народов Сибири стерх считается священной птицей.

Бесплатный четырёхчасовой мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей начнётся в павильоне «Заповедное посольство» в 11:30. Занятие будет вести профессиональный декоратор. Посетить мастер-класс могут все желающие. Фигурки птиц гости заберут себе домой на память о празднике.