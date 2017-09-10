День города в "Лужниках" отпраздновали 190 тысяч человек
10.09.2017, 18:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спортивный праздник "День города в "Лужниках"" 9 сентября посетили 190 тысяч гостей.
"На территории реконструированного комплекса "Лужники" работали 50 площадок, и все желающие могли приобщиться к различным видам спорта", - рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Он отметил, что около четырёх миллионов горожан занимаются спортом на постоянной основе.
Гостей праздника ждали семейные спортивные состязания, мастер-классы известных спортсменов, показательные выступления танцевальных пар. Все желающие могли поиграть в шахматы, городки, настольный теннис, мини-пинг-понг. В "Лужниках" прошёл чемпионат гонок радиоуправляемых автомоделей, на котором зрителей учили основам пилотирования дронов. Свою силу и ловкость можно было продемонстрировать на площадках армрестлинга и метания покрышки.
Здесь провели соревнования по самокатному спорту, воркауту, стронгмену. Состоялись показательные выступления в ВМХ и МТВ, а также Supermoto, Minimoto и Buggy. Кроме того, прошли фестиваль фитнеса, Московский фестиваль этноспорта, Всемирный день подтягиваний и концерт.
"На территории реконструированного комплекса "Лужники" работали 50 площадок, и все желающие могли приобщиться к различным видам спорта", - рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Он отметил, что около четырёх миллионов горожан занимаются спортом на постоянной основе.
Гостей праздника ждали семейные спортивные состязания, мастер-классы известных спортсменов, показательные выступления танцевальных пар. Все желающие могли поиграть в шахматы, городки, настольный теннис, мини-пинг-понг. В "Лужниках" прошёл чемпионат гонок радиоуправляемых автомоделей, на котором зрителей учили основам пилотирования дронов. Свою силу и ловкость можно было продемонстрировать на площадках армрестлинга и метания покрышки.
Здесь провели соревнования по самокатному спорту, воркауту, стронгмену. Состоялись показательные выступления в ВМХ и МТВ, а также Supermoto, Minimoto и Buggy. Кроме того, прошли фестиваль фитнеса, Московский фестиваль этноспорта, Всемирный день подтягиваний и концерт.