ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День народного единства, 4 ноября, посетители «Зарядья» перенесутся в атмосферу XVII века. На территории парка можно будет повстречать московских стрельцов, одетых в кафтаны, сапоги и шапки с меховыми околышами, как это было принято четыре столетия назад. Представители стрелецкого войска будут патрулировать «Зарядье» и помогут гостям не заблудиться. Гости сумеют рассмотреть их форму и вооружение, смоделированное по образцу настоящих пик и бердышей (топоров с искривлённым наподобие полумесяца лезвием, насаженным на длинную рукоять). Со стрельцами можно будет сделать селфи на фоне парка. А в павильоне «Медиацентр» фотосессию предложат устроить на царском троне. Здесь же гости сфотографируются с актёрами в костюмах эпохи Бориса Годунова.

В павильоне «Заповедное посольство» продемонстрируют книгопечатный станок. Мастер и его подмастерье расскажут об издании первых книг на Руси и технологии их производства. Кроме того, они помогут напечатать на станке лубок — гравюры на дощечке или бумаге, которые можно будет забрать с собой на память. Там же полковой писарь обучит приёмам письма полууставом (форма кириллицы, сложившаяся в XV веке). Каждый сможет испытать свои навыки с помощью пера и чернил.

«День народного единства отмечают в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов. Главные события тех дней будут представлены в подземном музее “Зарядье”. Там будет работать программа “Китайгородская крепость — памятник фортификационного искусства XVI века”, которая рассказывает об устройстве и функциях Китайгородской стены, этапах её строительства. Особое внимание будет уделено штурму стены, который совершили участники народного ополчения Минина и Пожарского», — рассказали в пресс-службе парка «Зарядье». В музее юные посетители смогут сыграть в игру «Крепость», предназначенную для ознакомления с устройством и функционированием крепостей.

На концертной площадке перед большим амфитеатром с 15:00 до 16:00 выступит постоянный участник фестиваля «Спасская башня» — Центральный военный оркестр Министерства обороны. Музыканты сыграют вальсы, марши и популярные мелодии прошлых лет — «Я шагаю по Москве» Андрея Петрова из одноимённого фильма и «Рио-Риту» немецкого композитора Энрике Сантеухини и другие.

Праздничные мероприятия в «Зарядье» пройдут с 12:00 до 17:00. Павильоны 4, 5 и 6 ноября будут работать с 10:00 до 20:00.