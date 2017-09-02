ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Петербурге отмечают День российской гвардии. После полуденного выстрела с Нарышкиного бастиона на Соборной площади состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Миненко, заместитель командующего войсками Западного военного округа Юрий Евтушенко, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, президент фонда помощи ветеранам спорта и силовых структур "Возрождение" Вячеслав Громов, личный состав гвардейских соединений, ветераны.



Завершился митинг торжественным маршем парадных расчётов гвардейских соединений.



С этого года в северной столице День российской гвардии 2 сентября будет широко отмечаться ежегодно. 15 февраля 2017 года внесены изменения в закон "О праздниках и праздничных датах", согласно которому День российской гвардии включён в календарь общегородских праздников.