ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 февраля 2018 года в Большом зале петербургской филармонии вновь выступит легендарный джазовый музыкант Артуро Сандовал, десятикратный победитель Грэмми (номинировался 17 раз!), шестикратный победитель премии Billboard и обладатель Emmy. Последнюю он получил за музыку к фильму «For Love or Country», основанному на событиях из его собственной жизни, где Сандовала сыграл Энди Гарсиа. Две последние Грэмми он получил за альбомы «Dear Diz Everyday I think of you» и Tango «Como YO Te Siento». Новейший диск Артуро Сандовала основан на музыке популярного мексиканского музыканта Армандо Мансанеро совместно с Хорхе Каландрелли и называется «Eternamente Manzanero».

Артуро Сандовал родился на Кубе, в юности испытал значительное влияние легенд джаза, таких как Чарли Паркер, Клиффорд Браун и Диззи Гиллеспи, с которым он лично встретился в 1977 году. Гиллеспи быстро стал для него наставником и коллегой, играя вместе с Артуро на концертах в Европе и на Кубе. Сандовал иммигрировал с Кубы в Америку во время совместного с Гиллеспи тура по Испании в 1990 году, став гражданином США в 1999. Артуро является одним из основателей группы «Irakere», удостоенной премии Грэмми, чья взрывоопасная смесь джаза, классики рока и традиционной кубинской музыки вызвала сенсацию в мире развлечений. В 1981 году он покинул «Irakere», чтобы основать свою собственную группу, которая получила восторженные отзывы от критиков и публики.

Сандовал также является известным классическим музыкантом, регулярно выступающим с ведущими симфоническими оркестрами со всего мира. Артуро создал свой «Concerto for Trumpet & Orchestra», который можно услышать в альбоме «Arturo Sandaval: The Classical Album». Его мастерство заслужило уважение и восхищение у самых престижных дирижёров, композиторов и оркестров по всему миру.

Многогранность Артуро Сандовала можно проследить по записям с такими знаменитостями, как: Диззи Гиллеспи, Вуди Херман, Вуди Шоу, Мишель Легран, Тони Беннет, Билл Конти, Фрэнк Синатра, Род Стюарт, Алишия Киз, Джастин Тимберлейк, Селин Дион и другими. Его композиции также можно услышать в фильмах, в том числе «1001 to 1» с Бо Бриджес в главной роли, «At Middleton» в главной роли Энди Гарсия и Вера Фармига, «Mambo Kings» и его номинированная композиция «Mambo Caliente» и др.

Артуро Сандовал является штатным профессором Международного университета Флориды. Он также работает как в США, так и за рубежом в бесчисленных университетах и институтах и их отделах музыки, присуждает несколько стипендий, проводит семинары. Он написал четыре книги, которые успешно продаются.

С 1976 года Сандовал выпустил более 40 дисков. Виртуозный музыкант не желает ничего большего, чем делится своим даром с другими. Все, кто имел возможность наслаждаться Сандовалом за фортепиано, исполнением лирических импровизаций, джаза или классической музыки, не может не признать в нем выдающегося музыканта и каждый признает, что Артуро – один из самых ярких и многогранных музыкантов нашего времени.

21 февраля 2018 года

Начало в 20.00

Большой зал Филармонии