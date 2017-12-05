Детские игровые площадки на вокзалах Москвы принимают первых посетителей
05.12.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В залах ожидания московских вокзалов начали работать детские тематические игровые площадки.
Пилотный проект по организации досуга юных пассажиров стартовал весной 2017 года на Ленинградском вокзале. Опыт оказался успешным и получил много положительных отзывов и благодарностей пассажиров. 4 декабря 2017 года детские площадки начали также работать на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Киевском и две площадки на Павелецком вокзалах Москвы.
Игровой инвентарь детских тематических городков (мини-вокзал и мини-поезд, горки и карусели) создан из экологически чистых материалов, прошедших соответствующую сертификацию, а для изготовления пола использовались мягкие и нескользящие покрытия.
"Сегодня мы хотим объявить о завершении пилотного проекта по созданию детских площадок на вокзалах и о старте сетевого проекта", – сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский. – Уже в следующем году подобные площадки будут установлены ещё на 45 крупнейших вокзалах России, обслуживающих более 50% всех пассажиров железнодорожного транспорта. Таким образом, эта услуга станет доступна для большинства маленьких пассажиров холдинга "РЖД".
Так, детские игровые площадки планируется установить на вокзалах Черноморского побережья России, Санкт-Петербурга, Дальневосточного региона и т.д. Уже в январе 2018 года две детских игровых площадки появятся в Адлере.
Пилотный проект по организации досуга юных пассажиров стартовал весной 2017 года на Ленинградском вокзале. Опыт оказался успешным и получил много положительных отзывов и благодарностей пассажиров. 4 декабря 2017 года детские площадки начали также работать на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Киевском и две площадки на Павелецком вокзалах Москвы.
Игровой инвентарь детских тематических городков (мини-вокзал и мини-поезд, горки и карусели) создан из экологически чистых материалов, прошедших соответствующую сертификацию, а для изготовления пола использовались мягкие и нескользящие покрытия.
"Сегодня мы хотим объявить о завершении пилотного проекта по созданию детских площадок на вокзалах и о старте сетевого проекта", – сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский. – Уже в следующем году подобные площадки будут установлены ещё на 45 крупнейших вокзалах России, обслуживающих более 50% всех пассажиров железнодорожного транспорта. Таким образом, эта услуга станет доступна для большинства маленьких пассажиров холдинга "РЖД".
Так, детские игровые площадки планируется установить на вокзалах Черноморского побережья России, Санкт-Петербурга, Дальневосточного региона и т.д. Уже в январе 2018 года две детских игровых площадки появятся в Адлере.
Источник: РЖД