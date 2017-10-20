ОРЕАНДА-НОВОСТИ В детском зоопарке Москвы реконструируют существующие объекты и построят новые, сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.



Здесь планируется создать принципиально обновлённое пространство, отвечающее современным требованиям по содержанию животных и приспособленное для удобного пользования в любую погоду. Появится досуговый и информационный центр, посвящённый одомашненным животным, где будут проводить образовательные и культурно-просветительские мероприятия.



Работы проведут на площадке со стороны Садовой-Кудринской улицы. Территорию разделят на функциональные зоны. Предусмотрены зона отдыха около входа, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, где дети смогут пообщаться с животными, экспозиция «Разнообразие домашней птицы», домики для животных и птиц, авиарий — большой вольер для птиц, информационный центр с кафе, всесезонная детская игровая площадка. Рабочие обустроят зону отдыха около выхода на Садовую-Кудринскую с магазином, павильоном охраны и киоском. Также в проекте игровая площадка для коз, открытый вольер с альпаками, фонтан, встроенный в мостовую, питьевой фонтан и три пруда — для уток, гусей и лесной пруд с водными растениями.



Будет создана разветвленная система пешеходных маршрутов, в том числе для маломобильных посетителей. Рабочие разобьют новые газоны, высадят кустарники, пересадят деревья. Рекреации будут тесно переплетаться с экспозиционной частью.



Площадь новых и реконструируемых объектов составит около двух тысяч квадратных метров. Все работы проведут за счет городского бюджета до ноября 2018 года.



По словам руководителя ведомства, особое внимание Мосгосстройнадзор уделяет качеству работ на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ в детском зоопарке составят график проверок на весь период строительства. Комплекс лабораторно-инструментальных исследований проведут специалисты Центра экспертиз.