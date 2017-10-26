ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» в рамках проекта «Платформа». По результатам проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к хищению бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодёжного театра.

По версии следствия, вступив в сговор с художественным руководителем АНО «Седьмая студия» Серебренниковым, Апфельбаум в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчётной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей.

Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.

В ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере), следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.