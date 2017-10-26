Директор Российского академического молодёжного театра стала фигуранткой дела "Седьмой студии"
По версии следствия, вступив в сговор с художественным руководителем АНО «Седьмая студия» Серебренниковым, Апфельбаум в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчётной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей.
Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.
В ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере), следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.