Дирижёр-экспериментатор Теодор Курентзис снова выступит в столице
03.03.2018, 15:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дирижёр-экспериментатор, новатор и любимец мировой музыкальной элиты Теодор Курентзис снова выступит в Москве. Как и всегда, столицу ожидает необычный концерт: тот, кого без тени иронии называют «гений», удивит публику неожиданной коллаборацией. На сцену Большого зала Курентзис выйдет вместе с Симфоническим оркестром студентов Московской консерватории. Что привезёт с собой маэстро – бессмертную классику или бескомпромиссную «современку» – пока держится в тайне. Известно только, что солистом посчастливилось быть одному из самых ярких российских скрипачей своего поколения Айлену Притчину.
«Экстравагантный наряд, повадки мессии, любвеобильность в сочетании с экспериментами вроде исполнения в темноте или на оригинальных инструментах превратили Теодора в легенду», – так пишут о Курентзисе модные глянцевые издания. Он всегда идёт своим путём: открывает репетиции для зрителей и не хочет уезжать из Перми.
Пока ему не исполнилось двадцать два, Курентзис жил в родных Афинах и обучался в Греческой консерватории музыковедению, скрипке и вокалу. В Россию он приехал в основном ради знаменитого Мусина – питерского воспитателя дирижёров, который обучил, кажется, всех руководителей Мариинского и Большого.
Вскоре его увидели и запомнили в Москве, где он работал с «Геликон-оперой», оркестрами Михаила Плетнёва и Владимира Спивакова и, наконец, с Большим театром. Параллельно с 2003 года его имя крепко связано с Новосибирским театром оперы и балета, где выпускаются смелые оперные постановки вроде «Аиды» и «Макбета» (копродукция с Парижской оперой), сделанные вместе с самым ярким оперным режиссёром страны Дмитрием Черняковым. А с 2011 года — с Пермским театром оперы и балета имени Чайковского, который, благодаря Курентзису, занимает достойнейшее место в высшем музыкально-театральном свете.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
9 марта, пятница, 20.00
Симфонический оркестр студентов
Московской консерватории
Дирижёр –
Теодор КУРЕНТЗИС
Айлен ПРИТЧИН (скрипка)
«Экстравагантный наряд, повадки мессии, любвеобильность в сочетании с экспериментами вроде исполнения в темноте или на оригинальных инструментах превратили Теодора в легенду», – так пишут о Курентзисе модные глянцевые издания. Он всегда идёт своим путём: открывает репетиции для зрителей и не хочет уезжать из Перми.
Пока ему не исполнилось двадцать два, Курентзис жил в родных Афинах и обучался в Греческой консерватории музыковедению, скрипке и вокалу. В Россию он приехал в основном ради знаменитого Мусина – питерского воспитателя дирижёров, который обучил, кажется, всех руководителей Мариинского и Большого.
Вскоре его увидели и запомнили в Москве, где он работал с «Геликон-оперой», оркестрами Михаила Плетнёва и Владимира Спивакова и, наконец, с Большим театром. Параллельно с 2003 года его имя крепко связано с Новосибирским театром оперы и балета, где выпускаются смелые оперные постановки вроде «Аиды» и «Макбета» (копродукция с Парижской оперой), сделанные вместе с самым ярким оперным режиссёром страны Дмитрием Черняковым. А с 2011 года — с Пермским театром оперы и балета имени Чайковского, который, благодаря Курентзису, занимает достойнейшее место в высшем музыкально-театральном свете.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
9 марта, пятница, 20.00
Симфонический оркестр студентов
Московской консерватории
Дирижёр –
Теодор КУРЕНТЗИС
Айлен ПРИТЧИН (скрипка)
Источник: Ореанда