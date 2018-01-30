ОРЕАНДА-НОВОСТИ 29 января в продолжение программы «Дни Калуги» во Франции в центре Парижа в Российском центре науки и культуры прошло знакомство с Калужской областью. Организатором мероприятия выступили франко-русская ассоциация «Лингварик» при поддержке мэрии города Пуасси.



Церемонию возглавили министр культуры и туризма региона Павел Суслов и директор Российского центра науки и культуры в Париже Екатерина Солоцинская.



В этот день состоялись творческие мастерские по изготовлению и росписи хлудневской игрушки, вернисаж выставки фотографий и картин «Добро пожаловать в Калугу», показ фильмов, концерт оркестра народных инструментов имени Е.М. Тришина Калужской областной филармонии. Кроме того, делегация региона посетила Российский православный духовно-культурный центр в Париже



С обоими российскими центрами достигнуты соглашения о сотрудничестве в области культуры и туризма.