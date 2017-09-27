ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дни проведения гастрономического фестиваля «Золотая осень» на улице Кузнецкий Мост (г. Москва) работает рыбный рынок. Посетителям предлагают свежую рыбу и морепродукты — более 460 наименований из 11 крупнейших промысловых регионов, включая Камчатку, Карелию и Мурманск.

А с 27 сентября по 8 октября на рыбном рынке пройдут дни барабульки, корюшки, форели, кефали и наваги.

В ассортименте — карп, сазан, хамса, голец, стерлядь, судак, кета, нерка и чавыча. Самой востребованной с первых же дней работы фестиваля стала знаменитая олюторская сельдь.

Из деликатесов посетители могут выбрать икру горбуши, кеты, нерки и осетра, мясо гребешка и черноморской рапаны, а также креветки, камчатских крабов, сахалинских и черноморских устриц, дальневосточных мидий, трепангов и даже морских ежей.

На рынке представлены и готовые блюда или полуфабрикаты для ужина на скорую руку: лосось, осётр и скумбрия холодного и горячего копчения, филе муксуна, омуля, чира и нельмы, рыбные пельмени, зразы и котлеты. Также можно купить консервы из карася с гречневой кашей, карпа с овощами в масле по-керченски и рыбные голубцы в томатном соусе.

Кроме того, при рыбном рынке работает морской фастфуд-ресторан. В его меню — креветки и гребешки на шпажках, фиш-энд-чипс из трески и свежие устрицы.