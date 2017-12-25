Дом Музыки отметил своё 15-летие
25.12.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Торжественный гала-концерт к 15-летию Московского международного Дома музыки состоялся в Светлановском зале ММДМ 21 декабря 2017 года. В праздничном вечере приняли участие Президент ММДМ, народный артист СССР Владимир Спиваков, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Национальный филармонический оркестр России и ведущие исполнители из разных стран. В их числе Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Дмитро Попов (Украина), Николя Куржаль (Франция), Шио Окуи (Япония), Клара-Джуми Кан (Германия), Анна Кова (Россия-Франция), Билли Кобэм (США) и другие.
В этот день Дом музыки был полон гостей, а Светлановский зал с трудом смог вместить всех желающих услышать лучших артистов мира. Почетными гостями вечера стали Наина Ельцина, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, советник Президента РФ Владимир Толстой, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Печатников, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, а также Сати Спивакова, Екатерина Андреева, Михаил Жванецкий, Михаил Куснирович и многие другие.
В день своего пятнадцатилетия Московский международный Дом музыки принял поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, зачитанное советником Президента РФ Владимиром Толстым. Глава государства отметил, что за прошедшие годы Дом музыки стал центром притяжения для знатоков и ценителей прекрасного: «В этих стенах выступают звезды мировой величины, прославленные оркестры, хоровые и фольклорные коллективы, ярко заявляют о себе молодые исполнители. Они щедро дарят гостям свой талант, мастерство, тепло души и сердца. Обогащают палитру культурной жизни нашей столицы и страны!»
Лично поздравила маэстро Владимира Спивакова и коллектив Дома музыки Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она призналась, что Дом музыки вызывает у нее особые теплые чувства: «Мне посчастливилось участвовать в церемонии закладки первого камня в строительство этого самого известного музыкального центра. Под чутким руководством Владимира Теодоровича Спивакова Дом музыки стал престижной концертной площадкой для ведущих звезд отечественной и мировой сцены. Здесь царит особая творческая обстановка, здесь рады молодым талантам! Пусть и в дальнейшем Дом музыки объединяет талантливых людей и несет свою созидательную и просветительскую миссию!».
Поздравление Мэра Москвы Сергея Собянина зачитал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. «Благодаря интереснейшим концертам, фестивалям и конкурсам, душевным благотворительным проектам Дом музыки завоевал любовь миллионов поклонников искусства от мала до велика, стал одним из самых популярных культурных центров российской столицы, получил широкую известность за рубежом», – отметил глава города.
Открыл праздничный концерт Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В качестве солистки выступила юная японская пианистка Шио Окуи – лауреат многих международных конкурсов, в том числе Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, проходящего в Доме музыки. В первом отделении на сцену Светлановского зала также вышли скрипачка Клара-Джуми Кан, французский бас Николя Куржаль и солистка Большого театра России Анна Аглатова.
Во втором отделении концерта вместе с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова выступили ведущий баритон театра «Новая опера» и постоянный приглашенный солист Большого театра России Василий Ладюк, звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова и известный украинский тенор Дмитро Попов.
В финале концерта свои авторские композиции исполнила выпускница Колледжа Беркли в Бостоне, популярная исполнительница и участница престижных джазовых фестивалей Анна Кова, а завершила праздничный вечер «команда» прославленных джазменов: любимец московской публики трубач Вадим Эйленкриг, джазовая звезда нового поколения, американская саксофонистка Грэйс Келли и легендарный американский барабанщик Билли Кобэм.
В этот день Дом музыки был полон гостей, а Светлановский зал с трудом смог вместить всех желающих услышать лучших артистов мира. Почетными гостями вечера стали Наина Ельцина, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, советник Президента РФ Владимир Толстой, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Печатников, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, а также Сати Спивакова, Екатерина Андреева, Михаил Жванецкий, Михаил Куснирович и многие другие.
В день своего пятнадцатилетия Московский международный Дом музыки принял поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, зачитанное советником Президента РФ Владимиром Толстым. Глава государства отметил, что за прошедшие годы Дом музыки стал центром притяжения для знатоков и ценителей прекрасного: «В этих стенах выступают звезды мировой величины, прославленные оркестры, хоровые и фольклорные коллективы, ярко заявляют о себе молодые исполнители. Они щедро дарят гостям свой талант, мастерство, тепло души и сердца. Обогащают палитру культурной жизни нашей столицы и страны!»
Лично поздравила маэстро Владимира Спивакова и коллектив Дома музыки Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она призналась, что Дом музыки вызывает у нее особые теплые чувства: «Мне посчастливилось участвовать в церемонии закладки первого камня в строительство этого самого известного музыкального центра. Под чутким руководством Владимира Теодоровича Спивакова Дом музыки стал престижной концертной площадкой для ведущих звезд отечественной и мировой сцены. Здесь царит особая творческая обстановка, здесь рады молодым талантам! Пусть и в дальнейшем Дом музыки объединяет талантливых людей и несет свою созидательную и просветительскую миссию!».
Поздравление Мэра Москвы Сергея Собянина зачитал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. «Благодаря интереснейшим концертам, фестивалям и конкурсам, душевным благотворительным проектам Дом музыки завоевал любовь миллионов поклонников искусства от мала до велика, стал одним из самых популярных культурных центров российской столицы, получил широкую известность за рубежом», – отметил глава города.
Открыл праздничный концерт Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В качестве солистки выступила юная японская пианистка Шио Окуи – лауреат многих международных конкурсов, в том числе Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, проходящего в Доме музыки. В первом отделении на сцену Светлановского зала также вышли скрипачка Клара-Джуми Кан, французский бас Николя Куржаль и солистка Большого театра России Анна Аглатова.
Во втором отделении концерта вместе с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова выступили ведущий баритон театра «Новая опера» и постоянный приглашенный солист Большого театра России Василий Ладюк, звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова и известный украинский тенор Дмитро Попов.
В финале концерта свои авторские композиции исполнила выпускница Колледжа Беркли в Бостоне, популярная исполнительница и участница престижных джазовых фестивалей Анна Кова, а завершила праздничный вечер «команда» прославленных джазменов: любимец московской публики трубач Вадим Эйленкриг, джазовая звезда нового поколения, американская саксофонистка Грэйс Келли и легендарный американский барабанщик Билли Кобэм.
Источник: ММДМ