Дом музыки отметит Китайский Новый год
24.01.2018, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 февраля 2018 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного дома музыки выступит Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр - Михаил Плетнёв.
Солисты:
Чжанг ПЭЙ, гуджен (Китай)
Ту ШАНЦИНГ, пипа (Китай)
Ли ЦИНЦИНГ, скрипка (Китай)
Бэй ЙЮ, эрху (китайская двуструнная скрипка)
Дирижер – Миран ВАУПОТИЧ (Хорватия)
В программе: Глинка, Бородин, Чайковский, Цимин, Хуанчжи, Цхенбанг, Хачатурян, Шостакович и др.
Китайский Новый год – музыкальный праздник весны – отметят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 7 февраля. Российский национальный оркестр представит слушателям праздничную программу с участием китайских исполнителей. За дирижерский пульт встанет маэстро из Хорватии Миран Ваупотич.
Наступление нового года в Китае знаменует приход весны. Обязательные атрибуты этого древнего праздника – запах мандаринов и звучащая повсюду музыка. В феврале Поднебесная встречает свой 4716 год.
Совместный российско-китайский проект в ММДМ представляет традицию китайского Весеннего фестиваля, на котором звучит как традиционная, так и современная музыка. Согласно этому обычаю, гости Дома музыки также услышат сочинения китайских композиторов в исполнении китайских музыкантов и звучание национальных музыкальных инструментов. В концерте примут участие: концертмейстер Симфонического оркестра Хэбэй, скрипачка Ли Цинцинг; мастер игры на китайской лютне (пипе) Ту Шанцинг; лауреат национальных и международных конкурсов ЧжангПэй, виртуозно владеющая игрой на китайской 21-струнной цитре (гуджен) – инструменте с 2000-летней историей.
Европейскую культурную традицию представит Российский национальный оркестр. Под руководством известного хорватского дирижера Мирана Ваупотича коллектив исполнит популярные произведения русских композиторов: «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», фрагменты из балетов П. Чайковского и А. Хачатуряна, увертюру из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» и другие.
Солисты:
Чжанг ПЭЙ, гуджен (Китай)
Ту ШАНЦИНГ, пипа (Китай)
Ли ЦИНЦИНГ, скрипка (Китай)
Бэй ЙЮ, эрху (китайская двуструнная скрипка)
Дирижер – Миран ВАУПОТИЧ (Хорватия)
В программе: Глинка, Бородин, Чайковский, Цимин, Хуанчжи, Цхенбанг, Хачатурян, Шостакович и др.
Китайский Новый год – музыкальный праздник весны – отметят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 7 февраля. Российский национальный оркестр представит слушателям праздничную программу с участием китайских исполнителей. За дирижерский пульт встанет маэстро из Хорватии Миран Ваупотич.
Наступление нового года в Китае знаменует приход весны. Обязательные атрибуты этого древнего праздника – запах мандаринов и звучащая повсюду музыка. В феврале Поднебесная встречает свой 4716 год.
Совместный российско-китайский проект в ММДМ представляет традицию китайского Весеннего фестиваля, на котором звучит как традиционная, так и современная музыка. Согласно этому обычаю, гости Дома музыки также услышат сочинения китайских композиторов в исполнении китайских музыкантов и звучание национальных музыкальных инструментов. В концерте примут участие: концертмейстер Симфонического оркестра Хэбэй, скрипачка Ли Цинцинг; мастер игры на китайской лютне (пипе) Ту Шанцинг; лауреат национальных и международных конкурсов ЧжангПэй, виртуозно владеющая игрой на китайской 21-струнной цитре (гуджен) – инструменте с 2000-летней историей.
Европейскую культурную традицию представит Российский национальный оркестр. Под руководством известного хорватского дирижера Мирана Ваупотича коллектив исполнит популярные произведения русских композиторов: «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», фрагменты из балетов П. Чайковского и А. Хачатуряна, увертюру из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» и другие.
Источник: ММДМ