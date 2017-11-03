Дом музыки примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств"
03.11.2017, 10:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в России 4 ноября (а также в ночь с 4 на 5 ноября). Её девизом станет слоган «Искусство объединяет». Дом музыки ежегодно принимает участие в этой акции, предлагая всем желающим поближе познакомиться с различными видами и жанрами искусства.
В этом году в Светлановском зале известная российская органистка Людмила Голуб и главный смотритель органа Дома музыки Павел Кравчун откроют слушателям тайны удивительного органного мира. В программе «Органная музыка Старого и Нового Света» будут представлены сочинения композиторов разных эпох и направлений, от хоралов и старинных танцев до спиричуэлс и рэгтаймов.
В Театральном зале пройдёт концертная программа «Весь этот степ». Виртуозный танцор, создатель и единственный исполнитель номера «Степ на руках», хореограф Константин Невретдинов и артисты коллективов Light Tap Show и «Русской школы американского степа» продемонстрируют свое мастерство и удивят головокружительными трюками. После окончания концерта всем желающим предложат поучаствовать в мастер-классе, где расскажут об основах степа, тонкостях исполнения и научат простейшим техническим элементам этого оригинального танца.
В этом году в Светлановском зале известная российская органистка Людмила Голуб и главный смотритель органа Дома музыки Павел Кравчун откроют слушателям тайны удивительного органного мира. В программе «Органная музыка Старого и Нового Света» будут представлены сочинения композиторов разных эпох и направлений, от хоралов и старинных танцев до спиричуэлс и рэгтаймов.
В Театральном зале пройдёт концертная программа «Весь этот степ». Виртуозный танцор, создатель и единственный исполнитель номера «Степ на руках», хореограф Константин Невретдинов и артисты коллективов Light Tap Show и «Русской школы американского степа» продемонстрируют свое мастерство и удивят головокружительными трюками. После окончания концерта всем желающим предложат поучаствовать в мастер-классе, где расскажут об основах степа, тонкостях исполнения и научат простейшим техническим элементам этого оригинального танца.
Источник: ММДМ