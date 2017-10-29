ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дуэт кларнетистов, учащихся Королёвской детской школы искусств (ДШИ), занял второе место во всероссийском конкурсе-фестивале юных дарований "Талант–2017", сообщила их преподаватель Алевтина Данилова.

"Наши талантливые кларнетисты, Михаил Исаев и Виктория Фролова, стали лауреатами II степени всероссийского конкурса-фестиваля “Талант—2017”", – сказала Данилова.

По её словам, их дуэт уже не раз показывал прекрасные результаты в творческих состязаниях различного уровня.