ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 октября, в Алтайском государственном краеведческом музее откроют ежегодный этнофестиваль «Мы живём на Алтае». До 4 ноября в музее организуют несколько Дней национальных культур народов, проживающих в регионе. В этом году будут представлены различные национальные праздники. Участники готовят фотопрезентации, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов.



После церемонии открытия начнется День еврейской культуры «И веселись в твои праздники». В программу вошли представление осенних национальных праздников, дегустация национальных блюд, выступление вокальной группы «Симха». 25 октября состоится День украинской культуры «Куда, доню, собыраешься». В программе - представление фрагментов свадебного обряда, исполнение лирических, шуточных песен украинских переселенцев Алтая. 26 октября проведут День русской культуры. Пришедшим расскажут о традициях празднования Покрова Пресвятой Богородицы, исполнят народные песни, покажут игры. 27 октября проведут День немецкой культуры Martinstag (День Святого Мартина в Германии). В программу вошли мультимедийная презентация о традициях праздника, мастер-класс по изготовлению фонариков, выступление детской хореографической студии «Лореляй».



1 ноября в музее состоится День татаро-башкирской культуры «Сабантуй шагает по планете». Гостям готовят видео- и фотопрезентацию, представление традиций празднования праздника, национальные игры. 2 ноября организуют День польской культуры «Польская осень на Алтае». 3 ноября сначала проведут День белорусской культуры «От прадедов спокон веков мне досталася спадчына». В программе - представление национального праздника «Деды», стихи белорусских авторов Якуба Коласа и Янки Купалы. Затем состоится День мордовской культуры «Тон день шумбрачи» («Желаем счастья и здоровья»). Гостям музея покажут фрагменты мордовского свадебного обряда, выступит мордовский ансамбль «Аше килень».



Закрытие музейного этнофестиваля «Мы живём на Алтае» проведут 4 ноября. В этот день состоятся дегустация блюд славянской кухни, выступят музыкальные коллективы города, представители общественных национальных организаций, сообщают в музее.