29.03.2018, 10:36
Эксклюзивный сибирский проект и мировую премьеру представят сегодня на Транссибирском Арт-Фестивале
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 29 марта, Транссибирский Арт-Фестиваль представит публике эксклюзивный проект «Сделано в Сибири»: на сцену выйдут музыканты, судьба большей части из которых связана с Новосибирском, в программу войдёт мировая премьера Концерта для скрипки с оркестром, созданного сибирским композитором Андреем Молчановым. 4 апреля проект «Сделано в Сибири» будет представлен фестивалем в Красноярске и включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром», созданного красноярским композитором Михаилом Крутиком.
29 марта во время концерта в Новосибирске на сцену выйдут два известных скрипача, уроженца Новосибирска – художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин и концертмейстер прославленного Симфонического оркестра Баварского радио Антон Бараховский, а также юный пианист Роман Борисов. С ними на сцене – Новосибирский академический симфонический оркестр и его художественный руководитель и главный дирижер Томас Зандерлинг. Представитель династии немецких дирижёров, он родился в Новосибирске в годы эвакуации в город Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, в котором работал его отец. Также на сцену в этот вечер выйдет всемирно известный виолончелист Александр Бузлов.
«Идея концерта возникла у нас давно и, как легко предположить, заключается она в исполнении музыки сибирских композиторов музыкантами, рождёнными в Сибири. Однако географию жизни этого проекта мы ограничивать нашим регионом не хотим, напротив: есть идея в его представлении по всему миру», – рассказывает Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля.
Программа включит мировую премьеру Концерта для скрипки с оркестром сибирского композитора Андрея Молчанова. Сочинение было представлено для участия в объявленном Транссибирским Арт-Фестивалем конкурсе вместе с несколькими другими партитурами сибирских авторов и победило: оно прозвучит в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга, сольную партию исполнит Антон Бараховский.
Наряду с мировой премьерой программа также включит Трио №1 Шостаковича, Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром Чайковского, Концерт №5 для скрипки с оркестром Моцарта и Сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева в редакции Арнольда Каца – основателя и на протяжении почти 50 лет бессменного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра.
В Красноярске концерт «Сделано в Сибири» прозвучит 4 апреля и завершит программу Транссибирского Арт-Фестиваля в этом городе. На сцену выйдут скрипачи-новосибирцы Вадим Репин и Антон Бараховский, а также уроженец Иркутска альтист Андрей Гридчук и бас-баритон Петр Мигунов. На сцене вместе с ними – Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде.
В программе концерта наряду с мировой премьерой «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика прозвучат Концерт №5 для скрипки с оркестром и Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Моцарта и Интродукция и Рондо каприччиозо Сен-Санса.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
Билеты на концерты фестиваля доступны на сайте Новосибирской филармонии.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, была представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Корея/США), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизменно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представил российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания провела Академия арт-журналистики, в рамках которой состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
29 марта во время концерта в Новосибирске на сцену выйдут два известных скрипача, уроженца Новосибирска – художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин и концертмейстер прославленного Симфонического оркестра Баварского радио Антон Бараховский, а также юный пианист Роман Борисов. С ними на сцене – Новосибирский академический симфонический оркестр и его художественный руководитель и главный дирижер Томас Зандерлинг. Представитель династии немецких дирижёров, он родился в Новосибирске в годы эвакуации в город Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, в котором работал его отец. Также на сцену в этот вечер выйдет всемирно известный виолончелист Александр Бузлов.
«Идея концерта возникла у нас давно и, как легко предположить, заключается она в исполнении музыки сибирских композиторов музыкантами, рождёнными в Сибири. Однако географию жизни этого проекта мы ограничивать нашим регионом не хотим, напротив: есть идея в его представлении по всему миру», – рассказывает Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля.
Программа включит мировую премьеру Концерта для скрипки с оркестром сибирского композитора Андрея Молчанова. Сочинение было представлено для участия в объявленном Транссибирским Арт-Фестивалем конкурсе вместе с несколькими другими партитурами сибирских авторов и победило: оно прозвучит в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга, сольную партию исполнит Антон Бараховский.
Наряду с мировой премьерой программа также включит Трио №1 Шостаковича, Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром Чайковского, Концерт №5 для скрипки с оркестром Моцарта и Сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева в редакции Арнольда Каца – основателя и на протяжении почти 50 лет бессменного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра.
В Красноярске концерт «Сделано в Сибири» прозвучит 4 апреля и завершит программу Транссибирского Арт-Фестиваля в этом городе. На сцену выйдут скрипачи-новосибирцы Вадим Репин и Антон Бараховский, а также уроженец Иркутска альтист Андрей Гридчук и бас-баритон Петр Мигунов. На сцене вместе с ними – Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде.
В программе концерта наряду с мировой премьерой «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика прозвучат Концерт №5 для скрипки с оркестром и Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Моцарта и Интродукция и Рондо каприччиозо Сен-Санса.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
Билеты на концерты фестиваля доступны на сайте Новосибирской филармонии.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, была представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Корея/США), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизменно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представил российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания провела Академия арт-журналистики, в рамках которой состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Источник: Транссибирский Арт-Фестиваль