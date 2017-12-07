ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 декабря в преддверии новогодних праздников в зале Капеллы выступит известная петербургская оперная певица Эстер Устаева. В своей праздничной программе "Золотая коллекция" Эстер представит публике настоящие шедевры оперной классики, собранные в изысканную коллекцию самых знаменитых женских образов мирового сценического репертуара. Популярнейшие арии из опер великих итальянцев - Верди, Россини и Беллини, а так же Массне и Дворжака будут перемежаться фрагментами знаменитых оперетт Штрауса, Кальмана и Дунаевского.

Русская классика внесет легкую грусть в этот искрометный вечер, представив трогательные и трагические женские образы из опер Римского-Корсакова – Царевну Лебедь из "Сказки о царе Салтане", Снегурочку из одноименной оперы, Марфу из "Царской невесты". Изысканно красивые и пронзительные эти арии необычайно подходят хрупкому облику самой Эстер и ее вокальному дарованию.

Праздничный вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, полным сюрпризов и великолепной музыки.



Эстер Устаева – оперная певица, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала профессора И.П.Богачевой. Еще будучи студенткой 5-го курса, она успешно начинает свою творческую карьеру, выступая в программах с такими известными оперными певцами, как Ильдар Абдразаков, Владимир Самсонов и Евгений Акимов. Эстер принимала участие в мастер-классах знаменитого итальянского баритона Франко Пальяцци во Флоренции. На ее счету успешные выступления в Большом и Малом залах петербургской филармонии, а также в Большом концертном зале "Октябрьский".

В марте 2015 года певица стала лауреатом Российской национальной актерской премии имени А.Миронова "Фигаро" в номинации "Путь на сцену", а через месяц совершила свои первые зарубежные гастроли в Италию и Францию на фестиваль "Империя Чайковского" с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром "Классика" под управлением Александра Канторова Репертуар Эстер Устаевой необычайно широк и разнообразен, она одинаково хороша в опере и оперетте, в сложнейших партиях мюзиклов Э.Л.Уэббера, и в лирических песнях И.Дунаевского.

Прекрасные вокальные и внешние данные, умение держаться на сцене и, не смотря на юный возраст, профессионализм, с первого взгляда покоряют публику и дают уверенность в блестящем развитии дальнейшей творческой карьеры певицы.