Эстер Устаева выступит в петербургской Капелле 30 декабря
07.11.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 декабря в преддверии новогодних праздников в зале Капеллы выступит известная петербургская оперная певица Эстер Устаева. В своей праздничной программе «Шедевры мировой классики» Эстер представит публике трогательные и трагические женские образы из опер Римского-Корсакова – Царевну Лебедь из «Сказки о царе Салтане», Снегурочку из одноимённой оперы, Марфу из «Царской невесты». Изысканно красивые и пронзительные эти арии необычайно подходят хрупкому облику самой Эстер и ее вокальному дарованию.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
Санкт-Петербурга
30 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ
Лауреат международных конкурсов
Эстер УСТАЕВА
(сопрано)
Симфонический оркестр
CONCORD ORCHESTRA
Дирижёр – Фабио Пирола (Италия)
Второе отделение программы вернёт слушателей из атмосферы русских сказок и драматических исторических событий к предстоящему празднованию Нового Года. Искромётные арии из популярнейших оперетт российских и зарубежных авторов будут перемежаться фрагментами из самых знаменитых опер Верди. Праздничный вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, полным сюрпризов и великолепной музыки.
Эстер Устаева – оперная певица, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала профессора И.П.Богачёвой. Ещё будучи студенткой 5-го курса, она успешно начинает свою творческую карьеру, выступая в программах с такими известными оперными певцами, как Ильдар Абдразаков, Владимир Самсонов и Евгений Акимов. Эстер принимала участие в мастер-классах знаменитого итальянского баритона Франко Пальяцци во Флоренции. На её счету успешные выступления в Большом и Малом залах петербургской филармонии, а также в Большом концертном зале «Октябрьский».
В марте 2015 года певица стала лауреатом Российской национальной актерской премии имени А.Миронова «Фигаро» в номинации «Путь на сцену», а через месяц совершила свои первые зарубежные гастроли в Италию и Францию на фестиваль «Империя Чайковского» с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром «Классика» под управлением Александра Канторова.
Репертуар Эстер Устаевой необычайно широк и разнообразен, она одинаково хороша в опере и оперетте, в сложнейших партиях мюзиклов Э.Л.Уэббера, и в лирических песнях И.Дунаевского. Прекрасные вокальные и внешние данные, умение держаться на сцене и, не смотря на юный возраст, профессионализм, с первого взгляда покоряют публику и дают уверенность в блестящем развитии дальнейшей творческой карьеры певицы.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
Санкт-Петербурга
30 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ
Лауреат международных конкурсов
Эстер УСТАЕВА
(сопрано)
Симфонический оркестр
CONCORD ORCHESTRA
Дирижёр – Фабио Пирола (Италия)
Второе отделение программы вернёт слушателей из атмосферы русских сказок и драматических исторических событий к предстоящему празднованию Нового Года. Искромётные арии из популярнейших оперетт российских и зарубежных авторов будут перемежаться фрагментами из самых знаменитых опер Верди. Праздничный вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, полным сюрпризов и великолепной музыки.
Эстер Устаева – оперная певица, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала профессора И.П.Богачёвой. Ещё будучи студенткой 5-го курса, она успешно начинает свою творческую карьеру, выступая в программах с такими известными оперными певцами, как Ильдар Абдразаков, Владимир Самсонов и Евгений Акимов. Эстер принимала участие в мастер-классах знаменитого итальянского баритона Франко Пальяцци во Флоренции. На её счету успешные выступления в Большом и Малом залах петербургской филармонии, а также в Большом концертном зале «Октябрьский».
В марте 2015 года певица стала лауреатом Российской национальной актерской премии имени А.Миронова «Фигаро» в номинации «Путь на сцену», а через месяц совершила свои первые зарубежные гастроли в Италию и Францию на фестиваль «Империя Чайковского» с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром «Классика» под управлением Александра Канторова.
Репертуар Эстер Устаевой необычайно широк и разнообразен, она одинаково хороша в опере и оперетте, в сложнейших партиях мюзиклов Э.Л.Уэббера, и в лирических песнях И.Дунаевского. Прекрасные вокальные и внешние данные, умение держаться на сцене и, не смотря на юный возраст, профессионализм, с первого взгляда покоряют публику и дают уверенность в блестящем развитии дальнейшей творческой карьеры певицы.
Источник: ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА