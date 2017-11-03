ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 декабря в Яани Кирик с программой «Струны души» выступит уникальное эстонское трио Armonia. В ансамбле органично объединяются такие разные инструменты, как флейта, мандолина и орган.В программе «Струны души» Оксана Синькова, Алина Сакалоуская и Кадри Плоомпуу исполнят произведения таких выдающихся композиторов эпохи барокко, как Бах, Гендель и Маре, а также композиторов ХХ века и нашего времени. Во втором отделении прозвучат произведения эстонских композиторов Эллера и Мяги, национального символа Финляндии Сибелиуса и современного финского композитора Илари Лааксо, а так же сочинения горячо любимого в Эстонии российского композитора Микаэла Таривердиева.

Трио Armonia было создано в 2007 году. За десять лет своей деятельности ансамбль дал множество концертов в церквях Таллинна, в Тарту, Пярну, Нарве, Хаапсалу и во многих других уголках Эстонии.

В 2013 году трио записало диск под названием «Hingemuusika» («Музыка души»), а их следующий диск «Hingekeeled» («Языки души») завоевал признание за впечатляющее исполнение и уникальный исполнительский состав. Ансамбль играет как высокоорганизованный коллектив, где музыкальные инструменты поддерживают друг друга, оставаясь всё же и солистами. Монументальное звучание органа оттеняет мандолина с её звонким тембром, а флейта помогает их совместному слиянию, дополняя и усиливая впечатление.

Оксана Синькова является одной из выдающихся флейтисток Эстонии. Лауреат многих международных конкурсов, в настоящее время она преподаёт в Эстонской академии музыки и театра. В разные годы работала концертмейстером флейтовой группы в симфонических оркестрах театра «Ванемуйне» и Национальной оперы «Эстония», многие годы сотрудничает с Нарвским симфоническим оркестром, была артистом в знаменитом международном молодёжном оркестре European Festival Orchestra под руководством Гельмута Риллинга и состояла в резерве молодёжного оркестра Gustav Mahler Jugendorchester. В настоящее время Оксана активно выступает в качестве солистки, а также с сольными концертами в ряде европейских стран и в США. Синькова являлась одним из основателей Тартуского духового квинтета и трио Madrigale. Виртуозность и творческое начало вдохновили исполнительницу создать ряд обработок для флейты из репертуара скрипичной музыки.

Алина Сакалоуская выпускница Белорусской консерватории по классу домры и мандолины под руководством профессора Г.В. Осмоловского, лауреат международных конкурсов, выступала в составе оркестра маэстро М. Ростроповича в качестве солиста-мандолиста в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Репертуар Алины включает произведения старинных итальянских, немецких, французских мастеров, а также творчество современных композиторов. С 2000 года артистка живет в Эстонии и сотрудничает с эстонскими музыкантами и концертными организациями.

Кадри Плоомпуу более тридцати лет выступает как с сольными концертами, так и с различными солистами, ансамблями и хорами в Эстонии и за рубежом. В 2004 году она выпустила диск с органной музыкой И.С. Баха, С. Франка, Ж. Боне, М. Регера, С. Карг-Элерта и П. Сюда, исполняя ее на органе Домского собора в Таллинне.



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



8 декабря 2017 года

Начало в 19 часов



«СТРУНЫ ДУШИ»



Трио ARMONIA

(Эстония)



Оксана Синькова (флейта) Алина Сакалоуская (мандолина)

Кадри Плоомпуу (орган)



В программе:

МАРЕ, БАХ, ГЕНДЕЛЬ, СИБЕЛИУС, ЭЛЛЕР, МЯГИ, ТАРИВЕРДИЕВ, ЛААКСО



