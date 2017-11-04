ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве стартовал фестиваль "День народного единства". Он продлится три дня, до 6 ноября. Праздничные мероприятия проходят на четырёх площадках в центре города — площади Революции, Манежной площади, Тверской площади, Новом Арбате, а также в "Лужниках".

Сергей Собянин побывал на Манежной площади, пообщался с горожанами и пригласил москвичей и гостей столицы посетить праздничные мероприятия.

"Мы постарались создать сегодня праздничное настроение. Работают ярмарки на Манежной, на площади Революции, на Новом Арбате. Большой концерт пройдёт в “Лужниках”. В Манеже открывается большая выставка, посвящённая настоящему и будущему нашего города и нашей страны. Всем хорошего настроения! С праздником!" — сказал Мэр Москвы.

Фестивальные площадки работают с 11:00 до 20:00. Их гости могут попробовать блюда национальной кухни из разных уголков России, приготовленные по традиционным рецептам. Например, сибирские пельмени, уху по-волжски, цыплят по-саратовски, крымский плов, кавказские шашлыки и чай из таежных трав. Свои блюда представляют более 40 московских ресторанов.

Всего на фестивале работает 80 торговых шале. В них можно приобрести подарки и сувениры со всей России: павловопосадские и оренбургские платки, якутские унты и новгородское лоскутное шитье, традиционные народные музыкальные инструменты, товары для украшения дома и уютные осенние аксессуары.

На площади Революции гости поближе познакомятся с известными во всем мире народными промыслами: хохломской росписью, вологодским кружевом, дымковской игрушкой. Посетители не только увидят образцы народных промыслов, но и смогут изготовить их самостоятельно на занятиях в ремесленных мастерских.

На Манежной площади уличные артисты в национальных костюмах познакомят гостей с традиционными забавами Краснодарского края, Крыма, Карелии, Ивановской, Астраханской, Амурской, Сахалинской и других областей.

На Тверской площади работает площадка, посвящённая народам Сибири и Дальнему Востоку. На выставке в павильоне "Гостиная" посетители могут подробно изучить национальную одежду севера России.

Гости смогут купить якутские унты, валенки с аппликацией и оренбургские пуховые платки. Гурманов наверняка заинтересуют вкусные и полезные северные деликатесы из мяса и рыбы, сушеные грибы, мед и кедровые орехи.

На Новом Арбате гостей фестиваля будут развлекать представители юго-западных регионов нашей страны. Посетители побывают на реконструированном казачьем хуторе и в кавказской деревне, увидят выступления фехтовальщиков и казачьи танцы. В кузнице можно понаблюдать за работой мастеров и приобщиться к старинному ремеслу. Для любителей народного творчества организованы мастер-классы по вышивке народных узоров и гончарная мастерская.