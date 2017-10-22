Фестиваль "Театры Подмосковья" продлится до 25 ноября
22.10.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль «Театры Подмосковья» проходит в регионе, в рамках которого театры, получившие субсидии, представят свои премьерные спектакли, 25 ноября состоится церемония награждения победителей.
«В Московской области с 16 октября по 25 ноября проходит фестиваль «Театры Подмосковья». Фестиваль проводится в целях развития и популяризации культуры и театрального искусства региона и является творческим смотром лучших спектаклей театров Московской области, поставленных в рамках федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», – говорится в сообщении.
Подмосковные театры, получившие в этом году субсидию на поддержку творческой деятельности, смогут представить к участию в фестивале один из премьерных спектаклей, поставленных в рамках субсидии. Заявки от театров принимаются до 30 октября 2017 года, отмечается в материале.
Компетентное жюри, состоящее из профессиональных театральных критиков и практиков, отберет лучшие работы, которые будут отсняты для создания киноверсий спектаклей для собственного использования театрами, а также для трансляций в кинотеатрах страны в рамках проекта «Театральная Россия», дополняется в сообщении.
В рамках фестиваля также предусмотрена бесплатная образовательная программа, включающая в себя актерский мастер-класс, семинар для директоров и менеджеров культурных учреждений Подмосковья, а также мастер-класс по видеосъемке и созданию киноверсий спектаклей, уточняется в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, 25 ноября на сцене Культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде состоится торжественная церемония награждения театров-победителей и пройдет показ телевизионных версий трех лучших спектаклей.
«В Московской области с 16 октября по 25 ноября проходит фестиваль «Театры Подмосковья». Фестиваль проводится в целях развития и популяризации культуры и театрального искусства региона и является творческим смотром лучших спектаклей театров Московской области, поставленных в рамках федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», – говорится в сообщении.
Подмосковные театры, получившие в этом году субсидию на поддержку творческой деятельности, смогут представить к участию в фестивале один из премьерных спектаклей, поставленных в рамках субсидии. Заявки от театров принимаются до 30 октября 2017 года, отмечается в материале.
Компетентное жюри, состоящее из профессиональных театральных критиков и практиков, отберет лучшие работы, которые будут отсняты для создания киноверсий спектаклей для собственного использования театрами, а также для трансляций в кинотеатрах страны в рамках проекта «Театральная Россия», дополняется в сообщении.
В рамках фестиваля также предусмотрена бесплатная образовательная программа, включающая в себя актерский мастер-класс, семинар для директоров и менеджеров культурных учреждений Подмосковья, а также мастер-класс по видеосъемке и созданию киноверсий спектаклей, уточняется в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, 25 ноября на сцене Культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде состоится торжественная церемония награждения театров-победителей и пройдет показ телевизионных версий трех лучших спектаклей.
Источник: http://mosreg.ru