ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приморская краевая детская библиотека открывает перекрёстный год Японии и России фестивалем «Япония от Я до Я». С 4 по 11 февраля читателей и их родителей приглашают на познавательные и творческие часы, мастер-классы и другие встречи.

Открытие фестиваля состоится сегодня, 4 февраля. Читателей ждёт выступление клуба «Журавлик» Владивостокского городского Дворца детского творчества, представление в традициях камисибай переведённых на русский язык книг японских писателей, инсценировка сказки «Репка» на японском языке с читателями 8–9 лет, познавательный квест «Жизнь на спине дракона» для детей от 10 лет, онлайн-презентация «Каллиграфия как искусство», мастерская оригами «Волшебные превращения».

С 5 по 9 февраля в библиотеке для читателей от восьми лет пройдут познавательная мозаика «Очарование Тоттори», час интересностей «Япония. Удивительное на каждом шагу», копилка этикета «Иероглифы в тарелке. Ритуалы и правила японской кухни», творческий час «Осени прелестная царица», медиапутешествие «Япония – страна наоборот».

Закрытие фестиваля состоится 11 февраля.