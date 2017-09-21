Фестиваль "Золотая осень" откроется в Москве 22 сентября
21.09.2017, 08:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. C 22 сентября по 8 октября в Москве пройдёт фестиваль «Золотая осень». В эти дни на 23 фестивальных площадках и более чем 40 рынках и ярмарках в Москве можно будет приобрести и продегустировать фермерские продукты и деликатесы российских производителей — сыры, мясо, рыбу, овощи, фрукты и напитки. Для гостей праздника проведут кулинарные мастер-классы, выставки и концерты в разных частях города.
Самая насыщенная праздничная программа запланирована на площадках в центре Москвы. На Манежной площади и площади Революции откроется овощная выставка под открытым небом. Главными ее экспонатами станут скульптуры и панно из натуральных тыкв. В анимационном шале на площади Революции покажут, как вырезать из тыкв скульптуры. На Тверской площади будет работать большая сырная ярмарка, а на Кузнецком Мосту — рыбный рынок.
На площади Революции пройдут Дни Краснодарского края, где посетителей познакомят с традициями и культурой Кубани. На Новом Арбате появятся пункты переработки мусора (или ресайклинга), баки для раздельного сбора бытовых отходов и контейнеры для приема использованных батареек. Все места проведения фестиваля «Золотая осень» оформят в едином стиле композициями из осенних плодов и ягод, поздних цветов и сена. В центре города площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные дни. А площадки в округах столицы все желающие смогут посетить с 11:00 до 19:00 ежедневно.
Сыры на Тверской площади и рыбные деликатесы на Кузнецком Мосту
На Тверской площади развернётся большая сырная ярмарка. В торговых шале посетители смогут купить лучшие сыры отечественных производителей, редкие сорта для ценителей и фермерские продукты.
Несколько фестивальных дней посвятят странам, славящимся своими традициями сыроварения. В День Франции посетителям расскажут об особенностях производства сыров и предложат продегустировать камамбер, бри и рокфор, приготовленные российскими сыроварами. В День Швейцарии гостям раскроют секрет вкусного эмменталя и угостят их знаменитым зеленым сыром, производство которого сегодня развивается и в России. На площадке планируют чествовать родину гауды — Голландию. Свой день будет и у Англии — страны, известной такими сортами сыра, как глочестер и чеддер. В День Германии гостям расскажут о национальном немецком сыре из коровьего молока с голубой плесенью под названием дорблю. Не обойдётся и без чествования Италии — родины моцареллы, пармезана и горгонзолы. В День Грузии внимание уделят сулугуни и чечилу.
Гостей сырной ярмарки ждут открытые дегустации и лекции известных сырных сомелье, а в тематические дни — кулинарные мастер-классы и концерты музыки разных стран.
На Кузнецком Мосту, напротив ЦУМа, горожане смогут посетить рыбный рынок. Там им предложат приобрести разнообразную речную и морскую рыбу, а также морепродукты из разных регионов России. Гурманы найдут на прилавках черноморских устриц и дальневосточную икру. Готовую продукцию — солёные, копчёные и вяленые морепродукты и рыбу — можно будет продегустировать. На рынке пройдут тематические дни, например День барабульки. Черноморскую маленькую рыбку в этот день можно будет купить по сниженной цене.
Научиться готовить кубанский борщ и китайскую лапшу
Во все дни фестиваля будут работать шесть кулинарных школ под открытым небом: на площади Революции, Тверской площади, в Климентовском переулке, на Семеновской площади, на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке. На занятиях ученики смогут узнать секреты приготовления различных блюд. На площади Революции, например, научат готовить популярный стритфуд по рецептам разных стран: греческий гирос, китайскую лапшу в воке, корейские пян-се, испанскую выпечку бокадильос де тортилья и английский фиш-энд-чипс. В арт-студии на этой же площадке посетители освоят искусство карвинга — фигурную нарезку фруктов, овощей и сыра и составление съедобных букетов. По соседству, в Столешникове переулке, гости смогут узнать правила проведения чайной церемонии.
Самая насыщенная праздничная программа запланирована на площадках в центре Москвы. На Манежной площади и площади Революции откроется овощная выставка под открытым небом. Главными ее экспонатами станут скульптуры и панно из натуральных тыкв. В анимационном шале на площади Революции покажут, как вырезать из тыкв скульптуры. На Тверской площади будет работать большая сырная ярмарка, а на Кузнецком Мосту — рыбный рынок.
На площади Революции пройдут Дни Краснодарского края, где посетителей познакомят с традициями и культурой Кубани. На Новом Арбате появятся пункты переработки мусора (или ресайклинга), баки для раздельного сбора бытовых отходов и контейнеры для приема использованных батареек. Все места проведения фестиваля «Золотая осень» оформят в едином стиле композициями из осенних плодов и ягод, поздних цветов и сена. В центре города площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные дни. А площадки в округах столицы все желающие смогут посетить с 11:00 до 19:00 ежедневно.
Сыры на Тверской площади и рыбные деликатесы на Кузнецком Мосту
На Тверской площади развернётся большая сырная ярмарка. В торговых шале посетители смогут купить лучшие сыры отечественных производителей, редкие сорта для ценителей и фермерские продукты.
Несколько фестивальных дней посвятят странам, славящимся своими традициями сыроварения. В День Франции посетителям расскажут об особенностях производства сыров и предложат продегустировать камамбер, бри и рокфор, приготовленные российскими сыроварами. В День Швейцарии гостям раскроют секрет вкусного эмменталя и угостят их знаменитым зеленым сыром, производство которого сегодня развивается и в России. На площадке планируют чествовать родину гауды — Голландию. Свой день будет и у Англии — страны, известной такими сортами сыра, как глочестер и чеддер. В День Германии гостям расскажут о национальном немецком сыре из коровьего молока с голубой плесенью под названием дорблю. Не обойдётся и без чествования Италии — родины моцареллы, пармезана и горгонзолы. В День Грузии внимание уделят сулугуни и чечилу.
Гостей сырной ярмарки ждут открытые дегустации и лекции известных сырных сомелье, а в тематические дни — кулинарные мастер-классы и концерты музыки разных стран.
На Кузнецком Мосту, напротив ЦУМа, горожане смогут посетить рыбный рынок. Там им предложат приобрести разнообразную речную и морскую рыбу, а также морепродукты из разных регионов России. Гурманы найдут на прилавках черноморских устриц и дальневосточную икру. Готовую продукцию — солёные, копчёные и вяленые морепродукты и рыбу — можно будет продегустировать. На рынке пройдут тематические дни, например День барабульки. Черноморскую маленькую рыбку в этот день можно будет купить по сниженной цене.
Научиться готовить кубанский борщ и китайскую лапшу
Во все дни фестиваля будут работать шесть кулинарных школ под открытым небом: на площади Революции, Тверской площади, в Климентовском переулке, на Семеновской площади, на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке. На занятиях ученики смогут узнать секреты приготовления различных блюд. На площади Революции, например, научат готовить популярный стритфуд по рецептам разных стран: греческий гирос, китайскую лапшу в воке, корейские пян-се, испанскую выпечку бокадильос де тортилья и английский фиш-энд-чипс. В арт-студии на этой же площадке посетители освоят искусство карвинга — фигурную нарезку фруктов, овощей и сыра и составление съедобных букетов. По соседству, в Столешникове переулке, гости смогут узнать правила проведения чайной церемонии.
Источник: Мэрия Москвы