"Фестиваль фламенко Андалузии" пройдёт в Яани Кирик 21 марта
08.02.2018, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 марта в концертном зале Яани Кирик замёрзшие за долгую зиму сердца петербуржцев растопит зажигательная программа «Фестиваль фламенко Андалузии» в исполнении трио знаменитого испанского гитариста Оскара Гузмана. Программа названа так не случайно, в этот вечер зрители смогут насладиться пластикой танца, завораживающим пением, берущими за сердце звуками гитары, великолепными костюмами и атмосферой пряных севильских ночей.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
29 марта 2018 года
Начало в 19 часов
ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО АНДАЛУЗИИ
Оскар Гузман (гитара, Испания)
Кристина Бенитес (танец, Испания) Лукас Ортего (вокал, Испания)
Фламенко – это не просто музыка или танец. Это целое искусство, которое берёт за живое, выражая не только страсть, темперамент, огонь, но и протест против несчастной любви и несправедливостей жизни. История фламенко – визитной карточки Андалузии - насчитывает почти две тысячи лет и своими корнями неразрывно связана с самой Андалузией. Здесь родились и получили развитие ритмические приёмы, позже воплотившиеся во фламенко: щёлканье пальцами и хлопанье в ладоши в ритм танца... В музыке и танце отразились чувства гонимых народов: страдание и страсть, смерть и любовь стали главными темами их песен. Необыкновенная экспрессия настоящих артистов фламенко имеет источник в таинственной силе, сочетающейся в переплетении музыки, пения и танца – наполовину божественный, наполовину сатанинский дух, который зажигает в исполнителях искру вдохновения. Он освобождает все эмоции и избавляет от страха и колебаний. Говорят, что такое мистическое переживание ведёт к очищению души.
Оскар Гузман - один из известнейших современных гитаристов не только Испании, но и Европы. Он участник многочисленных гитарных фестивалей, лауреат нескольких международных конкурсов. География концертов Гузмана охватывает все пять континентов! Он выступает не только как гитарист-солист, но и с высоким мастерством аккомпанирует пению и танцам. Оскара называют исполнителем «подлинного фламенко», в котором оживает страсть Севильи, его родного города. Самые восторженные отзывы прессы и многочисленные призы зрительских симпатий отражают те неповторимые впечатления, которые остаются после концертов выдающегося мастера искусства фламенко Оскара Гузмана.
Неповторимую атмосферу музыкальной Испании гитаристу помогают передать Кристина Бенитес (танец) и Лукас Ортего (певец фламенко). Стиль танца Кристины Бенитес даёт возможность использовать её талант в сочетании с разными исполнителями и порой неожиданными для искусства фламенко инструментами. Голосу Лукаса Ортего и его стилю исполнения присущи сила и ритм, а также изысканный вкус традиционного фламенко. Певец был удостоен многих наград, он принимал участие в многочисленных фестивалях в Андалузии, разделяя сцену со многими выдающимися музыкантами. Лукас Ортего в составе Трио Оскара Гузмана успешно гастролировал во многих странах, таких как Германия, Франция, Италия, США, Коста-Рика, Панама, Венесуэла, Швейцария, Испания и другие.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
29 марта 2018 года
Начало в 19 часов
ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО АНДАЛУЗИИ
Оскар Гузман (гитара, Испания)
Кристина Бенитес (танец, Испания) Лукас Ортего (вокал, Испания)
Фламенко – это не просто музыка или танец. Это целое искусство, которое берёт за живое, выражая не только страсть, темперамент, огонь, но и протест против несчастной любви и несправедливостей жизни. История фламенко – визитной карточки Андалузии - насчитывает почти две тысячи лет и своими корнями неразрывно связана с самой Андалузией. Здесь родились и получили развитие ритмические приёмы, позже воплотившиеся во фламенко: щёлканье пальцами и хлопанье в ладоши в ритм танца... В музыке и танце отразились чувства гонимых народов: страдание и страсть, смерть и любовь стали главными темами их песен. Необыкновенная экспрессия настоящих артистов фламенко имеет источник в таинственной силе, сочетающейся в переплетении музыки, пения и танца – наполовину божественный, наполовину сатанинский дух, который зажигает в исполнителях искру вдохновения. Он освобождает все эмоции и избавляет от страха и колебаний. Говорят, что такое мистическое переживание ведёт к очищению души.
Оскар Гузман - один из известнейших современных гитаристов не только Испании, но и Европы. Он участник многочисленных гитарных фестивалей, лауреат нескольких международных конкурсов. География концертов Гузмана охватывает все пять континентов! Он выступает не только как гитарист-солист, но и с высоким мастерством аккомпанирует пению и танцам. Оскара называют исполнителем «подлинного фламенко», в котором оживает страсть Севильи, его родного города. Самые восторженные отзывы прессы и многочисленные призы зрительских симпатий отражают те неповторимые впечатления, которые остаются после концертов выдающегося мастера искусства фламенко Оскара Гузмана.
Неповторимую атмосферу музыкальной Испании гитаристу помогают передать Кристина Бенитес (танец) и Лукас Ортего (певец фламенко). Стиль танца Кристины Бенитес даёт возможность использовать её талант в сочетании с разными исполнителями и порой неожиданными для искусства фламенко инструментами. Голосу Лукаса Ортего и его стилю исполнения присущи сила и ритм, а также изысканный вкус традиционного фламенко. Певец был удостоен многих наград, он принимал участие в многочисленных фестивалях в Андалузии, разделяя сцену со многими выдающимися музыкантами. Лукас Ортего в составе Трио Оскара Гузмана успешно гастролировал во многих странах, таких как Германия, Франция, Италия, США, Коста-Рика, Панама, Венесуэла, Швейцария, Испания и другие.
Источник: Яани Кирик