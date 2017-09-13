Фестиваль камерного исполнительства "Серебряная лира" пройдёт в Санкт-Петербурге
13.09.2017, 11:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира», уже в восьмой раз проводимый Филармоническим обществом Санкт-Петербурга, откроется 28 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии концертом Камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербурга» и четырёх солистов - Алексея Людевига, Ильи Иоффа, Петра Лаула и Алексея Массарского, в исполнении которых прозвучат инструментальные концерты Шумана, Моцарта, Мендельсона, Боккерини и Шнитке.
Закроется фестиваль 6 ноября там же сольным вокальным вечером не столь давно взошедшей на музыкальный Олимп российской певицы Надежды Кучер. В ансамбле с петербургским пианистом Дмитрием Павлием она исполнит арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба и Массне.
Остальные восемь концертов пройдут в Малом зале петербургской филармонии и предоставят возможность встретиться:
29 октября - с интернациональным дуэтом нидерландской скрипачки Фредерике Саэйс и японской пианистки Мики Аоки, в исполнении которых прозвучат сочинения Равеля, Пуленка, Изаи, Гершвина, Де Фальи, Листа и Сарасате;
30 октября - с Фортепианным трио Филармонического общества Санкт-Петербурга в составе - Дмитрий Павлий (фортепиано), Игорь Золотарев (скрипка) и Никита Зубарев (виолончель), которые вынесут на суд слушателей сочинения Моцарта, Мендельсона, Юона и Слонимского;
31 октября - с искусством победительницы Листовского конкурса, молодой грузинской пианистки Мариам Бацашвили, в исполнении которой и прозвучат различные произведения великого венгерского композитора и пианиста;
1 ноября - с дуэтом венгерских музыкантов – скрипачом и виолончелистом – братьями Шандором и Адамом Яворкай, представляющими развернутую программу из сочинений Гайдна, Кодаи, Венявского, Паганини, Эрнста, Бартока и Хальворсена;
2 ноября - с хорошо известной пианисткой Полиной Осетинской, на этот раз выступающей в роли интерпретатора Прелюдий, Музыкальных моментов и знаменитых транскрипций Сергея Рахманинова;
3 ноября - с феноменальным мастерством американского виолончелиста Амита Пеледа, уже не раз бывавшего в нашем городе, который в ансамбле с болгарским пианистом Стефаном Петровым представит слушателям сочинения Кодаи, Блоха, Кассадо и Рахманинова;
4 ноября - с необычным «Alliage Quintet» из Германии, в состав которого, наряду с фортепиано, входят все четыре разновидностей саксофона. Даниэль Готье, Корюн Асатрян, Симон Ханрат, Себастьян Поттмайер вместе с пианисткой Янг Ен Бай познакомят слушателей с оригинальными переложениями известнейших сочинений Сен-Санса, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Бизе, Глиэра, Лядова и Шостаковича.
И наконец, 5 ноября в последнем из концертов в Малом зале филармонии слушатели встретятся с немецким фортепианным квартетом «Faure», однажды уже участвовавшим в «Серебряной лире». Скрипачка Эрика Гельдзецер, альтист Саша Фремблинг, виолончелист Константин Хайдрих и пианист Дирк Моммерц исполнят Третий фортепианный квартет Брамса и свою версию «Картинок с выставки» Мусоргского.
Организаторы надеются на то, что фестиваль «Серебряная лира» и впредь не только продлит традицию знакомства публики с лучшими мировыми достижениями в сфере камерного музицирования, но и привлечет в филармонические залы новых, молодых поклонников академического музыкального искусства.
Закроется фестиваль 6 ноября там же сольным вокальным вечером не столь давно взошедшей на музыкальный Олимп российской певицы Надежды Кучер. В ансамбле с петербургским пианистом Дмитрием Павлием она исполнит арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба и Массне.
Остальные восемь концертов пройдут в Малом зале петербургской филармонии и предоставят возможность встретиться:
29 октября - с интернациональным дуэтом нидерландской скрипачки Фредерике Саэйс и японской пианистки Мики Аоки, в исполнении которых прозвучат сочинения Равеля, Пуленка, Изаи, Гершвина, Де Фальи, Листа и Сарасате;
30 октября - с Фортепианным трио Филармонического общества Санкт-Петербурга в составе - Дмитрий Павлий (фортепиано), Игорь Золотарев (скрипка) и Никита Зубарев (виолончель), которые вынесут на суд слушателей сочинения Моцарта, Мендельсона, Юона и Слонимского;
31 октября - с искусством победительницы Листовского конкурса, молодой грузинской пианистки Мариам Бацашвили, в исполнении которой и прозвучат различные произведения великого венгерского композитора и пианиста;
1 ноября - с дуэтом венгерских музыкантов – скрипачом и виолончелистом – братьями Шандором и Адамом Яворкай, представляющими развернутую программу из сочинений Гайдна, Кодаи, Венявского, Паганини, Эрнста, Бартока и Хальворсена;
2 ноября - с хорошо известной пианисткой Полиной Осетинской, на этот раз выступающей в роли интерпретатора Прелюдий, Музыкальных моментов и знаменитых транскрипций Сергея Рахманинова;
3 ноября - с феноменальным мастерством американского виолончелиста Амита Пеледа, уже не раз бывавшего в нашем городе, который в ансамбле с болгарским пианистом Стефаном Петровым представит слушателям сочинения Кодаи, Блоха, Кассадо и Рахманинова;
4 ноября - с необычным «Alliage Quintet» из Германии, в состав которого, наряду с фортепиано, входят все четыре разновидностей саксофона. Даниэль Готье, Корюн Асатрян, Симон Ханрат, Себастьян Поттмайер вместе с пианисткой Янг Ен Бай познакомят слушателей с оригинальными переложениями известнейших сочинений Сен-Санса, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Бизе, Глиэра, Лядова и Шостаковича.
И наконец, 5 ноября в последнем из концертов в Малом зале филармонии слушатели встретятся с немецким фортепианным квартетом «Faure», однажды уже участвовавшим в «Серебряной лире». Скрипачка Эрика Гельдзецер, альтист Саша Фремблинг, виолончелист Константин Хайдрих и пианист Дирк Моммерц исполнят Третий фортепианный квартет Брамса и свою версию «Картинок с выставки» Мусоргского.
Организаторы надеются на то, что фестиваль «Серебряная лира» и впредь не только продлит традицию знакомства публики с лучшими мировыми достижениями в сфере камерного музицирования, но и привлечет в филармонические залы новых, молодых поклонников академического музыкального искусства.
Источник: Санкт-Петербургская филармония