Фестиваль музыкальных театров России «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» пройдёт в Москве
18.09.2017, 14:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Второй фестиваль музыкальных театров России «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» собрал в своей афише более 30 спектаклей. Оперы и оперетты, балеты и мюзиклы, музыкальные трагедии и лирические сцены - все стили и жанры, направления и течения, достижения и поиски современного российского музыкального театра представлены на этом смотре, который предлагает зрителям увидеть самые интересные современные российские музыкальные спектакли, а профессионалам не соревноваться в конкурсной борьбе, а объединяться в попытке сообща найти решение общих проблем.
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» (МОСКВА)
26 СЕНТЯБРЯ — 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
«Мы говорим: «Коллеги, давайте доверять друг другу. Мы хотим увидеть то, что вы считаете самым главным своим свершением, что вы считаете своей сегодняшней художественной программой. Мы не хотим диктовать. Мы хотим услышать ваш голос. Понять, какими вы себя ощущаете», - говорит Президент АМТ Георгий Исаакян. - Наш фестиваль – это попытка вернуться к таким понятиям, как «театральное братство», «профессиональное сообщество». Наш фестиваль – это попытка вглядеться в страну. Я думаю, многие наши театральные, профессиональные проблемы связаны с тем, что мы не хотим знать страну, в которой живём. Это попытка вглядеться в себя и ничего при этом не бояться. И ещё это попытка вглядеться в музыку. Потому что, к сожалению, музыкальный театр становится всё более глухим. Мы устраиваем фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» для того, чтобы развивать российский музыкальный театр. Для того, чтобы узнавать его и влюбляться в него. Для того, чтобы праздновать каждую его победу, радоваться каждому его успеху и восхищаться каждым его открытием».
На фестивале нет экспертного совета — театры сами решают, какой спектакль представить взыскательной столичной публике. На фестивале нет жюри. Коллеги и зрители - вот главные судьи каждого спектакля. На фестивале есть только одна премия — премия «ЛЕГЕНДА», которая вручается тем, перед кем преклоняются все — и профессионалы, и любители, и создатели современного российского музыкального театра, и его зрители.
Как и в прошлом году, спектакли фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» будут представлены на всех оперных сценах Москвы: в Большом театре, Московском театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Новой опере», «Геликон-опере», Камерном музыкальном театре имени Б.А. Покровского, Московском государственном академическом Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац.
Спектакли фестиваля «Видеть музыку» адресованы самой широкой аудитории. Здесь найдут пищу для размышлений знатоки театрального искусства, желающие составить представление об актуальном состоянии жизни музыкальных театров страны. Юных зрителей и их родителей заинтересуют детские спектакли, которых немало в программе. Любители классики оценят разнообразие академического репертуара, к которому российские театры обращаются много, создавая в высшей степени интересные работы.
Санкт-Петербургский детский театр «Зазеркалье» представит оперу «Кармен» Ж.Бизе. Музыкальный театр «Карамболь» покажет знаменитый мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса и специально созданный для этого театра спектакль на музыку Ирины Брондз «Гадкий утёнок». Передвижной камерный «Живой театр» из Екатеринбурга привезёт в столицу весёлые детские музыкальные спектакли Александра Пантыкина «Хныка и Гыка» (спектакль адаптирован для людей со слабым зрением) и «Мышонок Криспи». Московские детские музыкальные театры так же покажут на фестивале свои лучшие спектакли. Театр под руководством Геннадия Чихачёва исполнит мюзикл «Тарзан. Love story» на музыку Владимира Кочесова. Театр имени Наталии Сац покажет премьеры прошлого сезона: оперу «Упражнения и танцы Гвидо» Владимира Мартынова и балет «Маскарад» А.Хачатуряна.
Московские музыкальные театры заявляют о себе на фестивале спектаклями хэдлайнерами своих афиш: Большой театр покажет «Манон Леско» Дж. Пуччини, театр «Новая опера» - «Пассажирку» М. Вайнберга (спектакль посвящен памяти жертв политических репрессий в России), Центр Оперного пения Галины Вишневской - «Евгения Онегина» П.И. Чайковского, «Геликон-опера» - «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И Немировича-Данченко - «Обручение в монастыре» С. Прокофьева, Камерный театр имени Б.А. Покровского — свою легендарную постановку оперы Д. Шостаковича «Нос».
Одним из главных событий фестиваля станет мировая премьера театрального исследования/реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди ARIANNA, воссозданной одним из ведущих европейских специалистов по музыке эпохи Барокко Эндрю Лоуренсом-Кингом по либретто Оттавио Ринуччини и сохранившимся фрагментам музыки композитора. Клаудио Монтеверди считал «Ариадну», написанную в Мантуе двумя годами позднее «Орфея», «своей лучшей работой для сцены». Эндрю Лоуренс-Кинг использовал сохранившиеся фрагменты «Ариадны» и другие сочинения Монтеверди для создания своей редакции, в которой знаменитый «Плач» прозвучит в контексте всей оперы впервые с семнадцатого века. Премьера подготовлена участниками осенней сессии Академии старинной оперы OPERA OMNIA.
Значительная часть фестивальной афиши отдана классике. Знаменитую «Сильву» И.Кальмана покажут в Москве Иркутский музыкальный театр им. Загурского и Алтайский театр музыкальной комедии. Вторым спектаклем, выбранным для показа москвичам Алтайским театром, станет мюзикл «Ползунов» на музыку Евгении Терёхиной. Репертуар разной стилистики привезёт в Москву и театр «Санктъ-Петербургъ опера». Для столичных подмостков этим театром выбраны опера Б.Бриттена «Поругание Лукреции», «Дон Жуан» В.А.Моцарта и «Летучая мышь» И. Штрауса, которая пройдет на сцене РАМТа. Еще одну оперетту И. Штрауса - «Венскую кровь» - привезет в столицу Санкт-петербургский театр музыкальной комедии. К классике обратится Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Гатова, артисты которого исполнят «Севильского цирюльника» Дж.Россини. Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова привезёт на фестиваль свой легендарный балет «Красавица Ангара» на музыку Л. Книппер и Б. Ямпилова и оперу Д. Верди «Бал-Маскарад». Несомненной изюминкой фестиваля станет опера «Кавказский пленник» выдающегося русского классика Цезаря Кюи, которую исполнит Красноярский театр оперы и балета. Эта постановка завершит фестиваль 14 ноября.
Полное расписание спектаклей второго фестиваля «Видеть музыку» можно увидеть на сайте Ассоциации музыкальных театров России.
В афише фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – не только спектакли, но и несколько уникальных офф-программ.
«Режиссёрские чтения» – проект, посвящённый вопросам режиссуры на музыкальной сцене. В течение всего фестиваля самые заметные современные оперные режиссёры будут делиться своими размышлениями о профессии, своими наблюдениями о ее сегодняшнем состоянии и своим видением её развития. Эти дискуссии должны помочь профессиональному сообществу выработать общую систему координат, столь необходимую сегодня для музыкального театра России.
Академия старинной оперы OPERA OMNIA, созданная на базе Театра имени Наталии Сац одним из самых известных и уважаемых в мире барочных музыкантов Эндрю Лоуренсом-Кингом, представит не только серию мастер-классов для вокалистов и инструменталистов, но и премьеру театрального исследования/реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди ARIANNA A LA RECHERCHE / «АРИАДНА» - В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО (28, 29 сентября, Театр Сац).
Лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция», которая состоится 11, 12 сентября в МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко (Малая сцена). В рамках этого проекта современные российские авторы покажут профессионалам музыкального театра свои произведения – восемь мини-опер для трёх солистов и камерного ансамбля длительностью 14 минут каждая. По задумке кураторов лаборатории, режиссёра Екатерины Василевой и музыковеда Наталии Сурниной, благодаря этим показам авторы и исполнители, создатели и постановщики, композиторы и театры должны найти друг друга для новых работ.
Конференция Ассоциации музыкальных театров, которая пройдёт 1 и 2 ноября в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац и Центре Оперного Пения Галины Вишневской, а завершится 3 ноября в Большом театре России, предоставит профессионалам музыкального театра обмениваться опытом и обсуждать самые острые и насущные вопросы современности на многочисленных дискуссиях и круглых столах. Событием Конференции станет приезд в Москву главы крупнейшего творческого объединения музыкальных театров Европы Opera Europa - Николаса Пейна (Великобритания).
Заключительный гала-концерт Второго фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» состоится 3 ноября в Бетховенском зале Большого театра России, и проведение церемонии на одной из сцен ведущего театра страны подчёркивает статусность и значимость фестиваля.
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» (МОСКВА)
26 СЕНТЯБРЯ — 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
«Мы говорим: «Коллеги, давайте доверять друг другу. Мы хотим увидеть то, что вы считаете самым главным своим свершением, что вы считаете своей сегодняшней художественной программой. Мы не хотим диктовать. Мы хотим услышать ваш голос. Понять, какими вы себя ощущаете», - говорит Президент АМТ Георгий Исаакян. - Наш фестиваль – это попытка вернуться к таким понятиям, как «театральное братство», «профессиональное сообщество». Наш фестиваль – это попытка вглядеться в страну. Я думаю, многие наши театральные, профессиональные проблемы связаны с тем, что мы не хотим знать страну, в которой живём. Это попытка вглядеться в себя и ничего при этом не бояться. И ещё это попытка вглядеться в музыку. Потому что, к сожалению, музыкальный театр становится всё более глухим. Мы устраиваем фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» для того, чтобы развивать российский музыкальный театр. Для того, чтобы узнавать его и влюбляться в него. Для того, чтобы праздновать каждую его победу, радоваться каждому его успеху и восхищаться каждым его открытием».
На фестивале нет экспертного совета — театры сами решают, какой спектакль представить взыскательной столичной публике. На фестивале нет жюри. Коллеги и зрители - вот главные судьи каждого спектакля. На фестивале есть только одна премия — премия «ЛЕГЕНДА», которая вручается тем, перед кем преклоняются все — и профессионалы, и любители, и создатели современного российского музыкального театра, и его зрители.
Как и в прошлом году, спектакли фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» будут представлены на всех оперных сценах Москвы: в Большом театре, Московском театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Новой опере», «Геликон-опере», Камерном музыкальном театре имени Б.А. Покровского, Московском государственном академическом Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац.
Спектакли фестиваля «Видеть музыку» адресованы самой широкой аудитории. Здесь найдут пищу для размышлений знатоки театрального искусства, желающие составить представление об актуальном состоянии жизни музыкальных театров страны. Юных зрителей и их родителей заинтересуют детские спектакли, которых немало в программе. Любители классики оценят разнообразие академического репертуара, к которому российские театры обращаются много, создавая в высшей степени интересные работы.
Санкт-Петербургский детский театр «Зазеркалье» представит оперу «Кармен» Ж.Бизе. Музыкальный театр «Карамболь» покажет знаменитый мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса и специально созданный для этого театра спектакль на музыку Ирины Брондз «Гадкий утёнок». Передвижной камерный «Живой театр» из Екатеринбурга привезёт в столицу весёлые детские музыкальные спектакли Александра Пантыкина «Хныка и Гыка» (спектакль адаптирован для людей со слабым зрением) и «Мышонок Криспи». Московские детские музыкальные театры так же покажут на фестивале свои лучшие спектакли. Театр под руководством Геннадия Чихачёва исполнит мюзикл «Тарзан. Love story» на музыку Владимира Кочесова. Театр имени Наталии Сац покажет премьеры прошлого сезона: оперу «Упражнения и танцы Гвидо» Владимира Мартынова и балет «Маскарад» А.Хачатуряна.
Московские музыкальные театры заявляют о себе на фестивале спектаклями хэдлайнерами своих афиш: Большой театр покажет «Манон Леско» Дж. Пуччини, театр «Новая опера» - «Пассажирку» М. Вайнберга (спектакль посвящен памяти жертв политических репрессий в России), Центр Оперного пения Галины Вишневской - «Евгения Онегина» П.И. Чайковского, «Геликон-опера» - «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И Немировича-Данченко - «Обручение в монастыре» С. Прокофьева, Камерный театр имени Б.А. Покровского — свою легендарную постановку оперы Д. Шостаковича «Нос».
Одним из главных событий фестиваля станет мировая премьера театрального исследования/реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди ARIANNA, воссозданной одним из ведущих европейских специалистов по музыке эпохи Барокко Эндрю Лоуренсом-Кингом по либретто Оттавио Ринуччини и сохранившимся фрагментам музыки композитора. Клаудио Монтеверди считал «Ариадну», написанную в Мантуе двумя годами позднее «Орфея», «своей лучшей работой для сцены». Эндрю Лоуренс-Кинг использовал сохранившиеся фрагменты «Ариадны» и другие сочинения Монтеверди для создания своей редакции, в которой знаменитый «Плач» прозвучит в контексте всей оперы впервые с семнадцатого века. Премьера подготовлена участниками осенней сессии Академии старинной оперы OPERA OMNIA.
Значительная часть фестивальной афиши отдана классике. Знаменитую «Сильву» И.Кальмана покажут в Москве Иркутский музыкальный театр им. Загурского и Алтайский театр музыкальной комедии. Вторым спектаклем, выбранным для показа москвичам Алтайским театром, станет мюзикл «Ползунов» на музыку Евгении Терёхиной. Репертуар разной стилистики привезёт в Москву и театр «Санктъ-Петербургъ опера». Для столичных подмостков этим театром выбраны опера Б.Бриттена «Поругание Лукреции», «Дон Жуан» В.А.Моцарта и «Летучая мышь» И. Штрауса, которая пройдет на сцене РАМТа. Еще одну оперетту И. Штрауса - «Венскую кровь» - привезет в столицу Санкт-петербургский театр музыкальной комедии. К классике обратится Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Гатова, артисты которого исполнят «Севильского цирюльника» Дж.Россини. Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова привезёт на фестиваль свой легендарный балет «Красавица Ангара» на музыку Л. Книппер и Б. Ямпилова и оперу Д. Верди «Бал-Маскарад». Несомненной изюминкой фестиваля станет опера «Кавказский пленник» выдающегося русского классика Цезаря Кюи, которую исполнит Красноярский театр оперы и балета. Эта постановка завершит фестиваль 14 ноября.
Полное расписание спектаклей второго фестиваля «Видеть музыку» можно увидеть на сайте Ассоциации музыкальных театров России.
В афише фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – не только спектакли, но и несколько уникальных офф-программ.
«Режиссёрские чтения» – проект, посвящённый вопросам режиссуры на музыкальной сцене. В течение всего фестиваля самые заметные современные оперные режиссёры будут делиться своими размышлениями о профессии, своими наблюдениями о ее сегодняшнем состоянии и своим видением её развития. Эти дискуссии должны помочь профессиональному сообществу выработать общую систему координат, столь необходимую сегодня для музыкального театра России.
Академия старинной оперы OPERA OMNIA, созданная на базе Театра имени Наталии Сац одним из самых известных и уважаемых в мире барочных музыкантов Эндрю Лоуренсом-Кингом, представит не только серию мастер-классов для вокалистов и инструменталистов, но и премьеру театрального исследования/реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди ARIANNA A LA RECHERCHE / «АРИАДНА» - В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО (28, 29 сентября, Театр Сац).
Лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция», которая состоится 11, 12 сентября в МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко (Малая сцена). В рамках этого проекта современные российские авторы покажут профессионалам музыкального театра свои произведения – восемь мини-опер для трёх солистов и камерного ансамбля длительностью 14 минут каждая. По задумке кураторов лаборатории, режиссёра Екатерины Василевой и музыковеда Наталии Сурниной, благодаря этим показам авторы и исполнители, создатели и постановщики, композиторы и театры должны найти друг друга для новых работ.
Конференция Ассоциации музыкальных театров, которая пройдёт 1 и 2 ноября в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац и Центре Оперного Пения Галины Вишневской, а завершится 3 ноября в Большом театре России, предоставит профессионалам музыкального театра обмениваться опытом и обсуждать самые острые и насущные вопросы современности на многочисленных дискуссиях и круглых столах. Событием Конференции станет приезд в Москву главы крупнейшего творческого объединения музыкальных театров Европы Opera Europa - Николаса Пейна (Великобритания).
Заключительный гала-концерт Второго фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» состоится 3 ноября в Бетховенском зале Большого театра России, и проведение церемонии на одной из сцен ведущего театра страны подчёркивает статусность и значимость фестиваля.
Источник: Ассоциация музыкальных театров