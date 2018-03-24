24.03.2018, 12:54
Фестиваль памяти Николая Петрова пройдёт в апреле в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В апрельской афише Московской консерватории прочное место занял фестиваль памяти выдающегося российского пианиста, профессора Московской консерватории Николая Петрова. Увлекающийся, экспрессивный, часто бескомпромиссный, Николай Петров умел очаровывать людей, и меломаны с ностальгией переслушивают его записи, наслаждаясь культурой его музыкальной речи, творческой фантазией, виртуозным пианизмом.
Николай Петров не замыкался только в рамках чистого искусства: будучи человеком большого общественного темперамента, он стремился улучшить мир через поступки и деяния. Одним из его любимых детищ был Международный фестиваль «Кремль музыкальный», в рамках которого он открывал России ярких зарубежных артистов, поддерживал первые шаги молодых музыкантов, возвращал раритеты.
И его наследники, продолжая дело Николая Петрова, проводят фестиваль, теперь носящий имя своего основателя, следуя сложившимся традициям.
Прологом станет программа в день рождения артиста — 14 апреля 2018 года ему бы исполнилось 75 лет, и праздничное настроение в Большом зале консерватории создадут его коллеги, партнёры по сцене и друзья — пианисты Даниил Крамер, Валерий Гроховский и Александр Гиндин.
Концерт для трёх роялей Моцарта обещает стать увлекательным соревнованием артистических индивидуальностей, а затем каждый продемонстрирует себя как солист. Вместе с Калужским молодёжным симфоническим оркестром прозвучат Фортепианный концерт № 8 Моцарта, Джазовая сюита Цфасмана и «Сюита в старинном стиле на темы песен группы The Beatles» Валерия Гроховского. Поностальгируем вместе, друзья!
БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГК
14 апреля, суббота, 19.00
Памяти Николая Петрова
К 75-летию со дня рождения
Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Валерий ГРОХОВСКИЙ (фортепиано)
Александр ГИНДИН (фортепиано)
Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера
В программе:
Моцарт – Концерт для трёх фортепиано с оркестром фа мажор, KV 242
– Концерт № 8 для фортепиано с оркестром до мажор, KV 246
Цфасман – Джазовая сюита для фортепиано с оркестром
Гроховский – Сюита в старинном стиле на темы песен группы «The Beatles»
Концерты в Зале имени Мясковского воскрешают атмосферу камерной интимности, «избранности», что так ценил Николай Петров. 15 и 19 апреля выступят с сольными фортепианными программами его ученики, а ныне лауреаты международных конкурсов, известные концертирующие артисты Никита Мндоянц и Михаил Турпанов. Выбор Мндоянца — австро-немецкая классика, Гайдн, Бетховен и Брамс; Турпанов, напротив, остановился на русских авторах XIX – XX столетия: Бородине, Балакиреве, Блуменфельде, Прокофьеве, Скрябине.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
15 апреля, воскресенье, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)
В программе:
Гайдн – Соната ми мажор, Hob. XVI: 31
Бетховен – Соната №32 до минор, соч. 111
Брамс – Соната №3 фа минор, соч. 5
19 апреля, четверг, 19.00
Закрытие
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
В программе:
Бородин – «Маленькая сюита»
Балакирев – Полька
– Мазурка № 2
– Колыбельная
– Думка
– Токката
Блуменфельд – «Звоны», сюита по Э. А. По
Прокофьев – «Мимолетности», 20 пьес для фортепиано, соч. 22
Скрябин – Соната № 5, соч. 53
Фортепианный дуэт японки Хидако Шино и российского виртуоза Вячеслава Грязнова не оставит публику равнодушными: салонная музыка высшей пробы — Рахманинова, транскрипции знаменитых скрипичных миниатюр Крейслера («Муки любви» и «Радость любви»), наконец, оригинальная композиция «Rhapsody in black» на темы из оперы «Порги и Бесс» В. Грязнова — фейерверк радости и ярких эмоций.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
16 апреля, понедельник, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
Хидака ШИНО (фортепиано), Япония
Вячеслав ГРЯЗНОВ (фортепиано)
В программе:
Бизе – Рахманинов – Менуэт из I сюиты «Арлезианка»
Рахманинов – Музыкальные моменты, соч. 16
Крейслер – Рахманинов – «Муки любви»
– «Радость любви»
Гершвин – Грязнов – «Rhapsody in black»
на темы из оперы «Порги и Бесс»
Первоклассные вокалисты всегда занимали важное место в фестивальных марафонах Николая Петрова. В этом году солисты Большого театра, тенор Олег Кулько и меццо Юлия Мазурова споют романсы и арии Чайковского, Даргомыжского, Рахманинова, Бизе, Куртиса, Леонкавалло.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
17 апреля, вторник, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
Олег КУЛЬКО (тенор)
Юлия МАЗУРОВА (меццо-сопрано)
Маргарита ПЕТРОСЯН (фортепиано)
В программе: Чайковский, Даргомыжский, Рахманинов, Бизе, Куртис, Леонкавалло
Джаз и кроссовер также всегда были в поле внимания юбиляра, и это направление будет представлено концертом-спектаклем «Серенада в солнечной долине». Авторы — органистка, профессор Евгения Кривицкая и актёр, режиссёр, лауреат Премии Москвы Пётр Татарицкий приглашают зрителей в «Музыкальный Голливуд»: в концерте-спектакле «Серенада в солнечной долине» прозвучат шедевры кино-музыки в аранжировке для органа, фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса, мелодраматические фрески; актёрские монологи на фоне кадров из кинофильмов. Саундтреки от Баха до Пьяццоллы, от Глена Миллера до Малера и Шостаковича. В программе также принимают участие солист ансамбля «Студия новой музыки» Станислав Малышев (скрипка), Бок Юл Джи (виолончель, Южная Корея) и артист оркестра Большого театра Александр Парсаданов (контрабас).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
18 апреля, среда, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
«Серенада в солнечной долине»
Музыкальный Голливуд
Пётр ТАТАРИЦКИЙ (актёр и режиссёр)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган, фортепиано)
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
Бок Юл ДЖИ (виолончель), Южная Корея
Александр ПАРСАДАНОВ (контрабас)
В программе:
Фрагменты и саундтреки кинофильмов, мелодраматические фрески, актрские монологи, поэзия, песни.
Музыка: Бах, Паганини, Малер, Уэббер, Миллер, Гардель, Пьяццолла, Шостакович, Свиридов, Петров, Баневич.
Тексты: Шекспир, Борхес, Пушкин, Маяковский, Гумилёв, Лемм, Пашков
Николай Петров не замыкался только в рамках чистого искусства: будучи человеком большого общественного темперамента, он стремился улучшить мир через поступки и деяния. Одним из его любимых детищ был Международный фестиваль «Кремль музыкальный», в рамках которого он открывал России ярких зарубежных артистов, поддерживал первые шаги молодых музыкантов, возвращал раритеты.
И его наследники, продолжая дело Николая Петрова, проводят фестиваль, теперь носящий имя своего основателя, следуя сложившимся традициям.
Прологом станет программа в день рождения артиста — 14 апреля 2018 года ему бы исполнилось 75 лет, и праздничное настроение в Большом зале консерватории создадут его коллеги, партнёры по сцене и друзья — пианисты Даниил Крамер, Валерий Гроховский и Александр Гиндин.
Концерт для трёх роялей Моцарта обещает стать увлекательным соревнованием артистических индивидуальностей, а затем каждый продемонстрирует себя как солист. Вместе с Калужским молодёжным симфоническим оркестром прозвучат Фортепианный концерт № 8 Моцарта, Джазовая сюита Цфасмана и «Сюита в старинном стиле на темы песен группы The Beatles» Валерия Гроховского. Поностальгируем вместе, друзья!
БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГК
14 апреля, суббота, 19.00
Памяти Николая Петрова
К 75-летию со дня рождения
Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Валерий ГРОХОВСКИЙ (фортепиано)
Александр ГИНДИН (фортепиано)
Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера
В программе:
Моцарт – Концерт для трёх фортепиано с оркестром фа мажор, KV 242
– Концерт № 8 для фортепиано с оркестром до мажор, KV 246
Цфасман – Джазовая сюита для фортепиано с оркестром
Гроховский – Сюита в старинном стиле на темы песен группы «The Beatles»
Концерты в Зале имени Мясковского воскрешают атмосферу камерной интимности, «избранности», что так ценил Николай Петров. 15 и 19 апреля выступят с сольными фортепианными программами его ученики, а ныне лауреаты международных конкурсов, известные концертирующие артисты Никита Мндоянц и Михаил Турпанов. Выбор Мндоянца — австро-немецкая классика, Гайдн, Бетховен и Брамс; Турпанов, напротив, остановился на русских авторах XIX – XX столетия: Бородине, Балакиреве, Блуменфельде, Прокофьеве, Скрябине.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
15 апреля, воскресенье, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)
В программе:
Гайдн – Соната ми мажор, Hob. XVI: 31
Бетховен – Соната №32 до минор, соч. 111
Брамс – Соната №3 фа минор, соч. 5
19 апреля, четверг, 19.00
Закрытие
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
В программе:
Бородин – «Маленькая сюита»
Балакирев – Полька
– Мазурка № 2
– Колыбельная
– Думка
– Токката
Блуменфельд – «Звоны», сюита по Э. А. По
Прокофьев – «Мимолетности», 20 пьес для фортепиано, соч. 22
Скрябин – Соната № 5, соч. 53
Фортепианный дуэт японки Хидако Шино и российского виртуоза Вячеслава Грязнова не оставит публику равнодушными: салонная музыка высшей пробы — Рахманинова, транскрипции знаменитых скрипичных миниатюр Крейслера («Муки любви» и «Радость любви»), наконец, оригинальная композиция «Rhapsody in black» на темы из оперы «Порги и Бесс» В. Грязнова — фейерверк радости и ярких эмоций.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
16 апреля, понедельник, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
Хидака ШИНО (фортепиано), Япония
Вячеслав ГРЯЗНОВ (фортепиано)
В программе:
Бизе – Рахманинов – Менуэт из I сюиты «Арлезианка»
Рахманинов – Музыкальные моменты, соч. 16
Крейслер – Рахманинов – «Муки любви»
– «Радость любви»
Гершвин – Грязнов – «Rhapsody in black»
на темы из оперы «Порги и Бесс»
Первоклассные вокалисты всегда занимали важное место в фестивальных марафонах Николая Петрова. В этом году солисты Большого театра, тенор Олег Кулько и меццо Юлия Мазурова споют романсы и арии Чайковского, Даргомыжского, Рахманинова, Бизе, Куртиса, Леонкавалло.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
17 апреля, вторник, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
Олег КУЛЬКО (тенор)
Юлия МАЗУРОВА (меццо-сопрано)
Маргарита ПЕТРОСЯН (фортепиано)
В программе: Чайковский, Даргомыжский, Рахманинов, Бизе, Куртис, Леонкавалло
Джаз и кроссовер также всегда были в поле внимания юбиляра, и это направление будет представлено концертом-спектаклем «Серенада в солнечной долине». Авторы — органистка, профессор Евгения Кривицкая и актёр, режиссёр, лауреат Премии Москвы Пётр Татарицкий приглашают зрителей в «Музыкальный Голливуд»: в концерте-спектакле «Серенада в солнечной долине» прозвучат шедевры кино-музыки в аранжировке для органа, фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса, мелодраматические фрески; актёрские монологи на фоне кадров из кинофильмов. Саундтреки от Баха до Пьяццоллы, от Глена Миллера до Малера и Шостаковича. В программе также принимают участие солист ансамбля «Студия новой музыки» Станислав Малышев (скрипка), Бок Юл Джи (виолончель, Южная Корея) и артист оркестра Большого театра Александр Парсаданов (контрабас).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
18 апреля, среда, 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
«Серенада в солнечной долине»
Музыкальный Голливуд
Пётр ТАТАРИЦКИЙ (актёр и режиссёр)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган, фортепиано)
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
Бок Юл ДЖИ (виолончель), Южная Корея
Александр ПАРСАДАНОВ (контрабас)
В программе:
Фрагменты и саундтреки кинофильмов, мелодраматические фрески, актрские монологи, поэзия, песни.
Музыка: Бах, Паганини, Малер, Уэббер, Миллер, Гардель, Пьяццолла, Шостакович, Свиридов, Петров, Баневич.
Тексты: Шекспир, Борхес, Пушкин, Маяковский, Гумилёв, Лемм, Пашков
Источник: МГК им. Чайковского