Фестиваль света в Санкт-Петербурге пройдет 4-5 ноября
01.11.2017, 21:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 и 5 ноября петербуржцы и туристы насладятся удивительным красочным представлением. На главной площади Северной столицы и на Петроградской набережной пройдет осенний Фестиваль света.
Праздник посвятят 100-летий русской революции. На фасадах Эрмитажа и Главного штаба развернутся мультимедийные 3D-спектакли. В свете прожекторов "оживет" и "Аврора". Знаменитый корабль вспомнит свою историю, проживет ее заново. Световое представление расскажет о строительстве крейсера, о его боевом пути, залпе, перевернувшем мир и революционных событиях.
На Дворцовой площади пройдет состязание художников-мэпперов. Пять команд из России, Италии, Франции, Испании и Польши в своем неповторимом стиле проиллюстрируют одну из пяти известных песен о Петербурге. Победитель определится по итогам интернет-голосования.
Праздник посвятят 100-летий русской революции. На фасадах Эрмитажа и Главного штаба развернутся мультимедийные 3D-спектакли. В свете прожекторов "оживет" и "Аврора". Знаменитый корабль вспомнит свою историю, проживет ее заново. Световое представление расскажет о строительстве крейсера, о его боевом пути, залпе, перевернувшем мир и революционных событиях.
На Дворцовой площади пройдет состязание художников-мэпперов. Пять команд из России, Италии, Франции, Испании и Польши в своем неповторимом стиле проиллюстрируют одну из пяти известных песен о Петербурге. Победитель определится по итогам интернет-голосования.
Источник: Федеральное агентство по туризму